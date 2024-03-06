Полицейские собрались у мечетей Алматы

В пресс-службе полиции Алматы рассказали Zakon.kz, зачем у мечетей города проводится отработка. Оказалось, что подобные мероприятия необходимы для безопасности дорожного движения.

Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев уточнил, что точечная отработка направлена на выявление нарушений правил парковки транспортных средств.

Также он подчеркнул, что для крупного мегаполиса, как Алматы, это очень актуальный вопрос.

"На сегодняшний день в Алматы официально зарегистрировано свыше 550 тысяч единиц автотранспорта. Кроме того, по дорогам мегаполиса ежедневно курсирует порядка 300 тысяч иногороднего – транзитного транспорта. Поэтому очень важно, чтобы каждый участник дорожного движения осознавал персональную ответственность и неукоснительно соблюдал ПДД. Экипажи патрульной полиции ориентированы на выявление и пресечение грубых правонарушений, в том числе правил парковки автотранспорта. В центре особого внимания – торговые дома, рынки, округа учебных заведений, мечети и другие локации, где чаще всего водители позволяют себе парковать авто в неустановленном месте". Тимур Ногайбаев

К слову, только за один рейд стражи порядка выявили свыше 40 нарушений правил парковки ТС.

К правонарушителям приняты меры в соответствии с законодательством страны.

В полиции уверены, что проведение данной отработки благополучно скажется на улучшении водительской дисциплины и культуры вождения.

Ранее в полиции рассказали, чем закончился рейд по барахолке Алматы.