В Алматы стартовала еще одна полицейская масштабная отработка: кто под прицелом

В Алматы стартовала оперативно-профилактическая отработка "Закон и порядок: безопасность города", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) от 7 апреля 2026 года, она направлена на обеспечение общественного порядка и повышение уровня безопасности в городской среде.

"В рамках мероприятия сотрудники полиции проводят рейдовые мероприятия в местах массового пребывания граждан – на пешеходных улицах, в парках, на перекрестках и вблизи объектов общественного питания. Особое внимание уделяется выявлению фактов навязчивого поведения, попрошайничества, а также иных правонарушений, создающих дискомфорт для жителей и гостей мегаполиса", – говорится в сообщении.

В рамках отработки устанавливаются личности граждан, проверяется законность их пребывания на территории Казахстана, а также дается правовая оценка действиям родителей несовершеннолетних.

При выявлении нарушений принимаются меры в соответствии с законодательством: правонарушителей привлекают к ответственности, несовершеннолетних направляют в специализированные учреждения, а иностранных граждан при наличии оснований выдворяют за пределы страны по решению суда.

С 1 по 10 апреля в Алматы проходит масштабная операции "Стоп-нарушения". Для этого в город стянули полицейские силы из других регионов. 3 апреля в полиции озвучили первые итоги отработки.