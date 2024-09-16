Досаев: Бережное отношение и искренняя забота о городе – отличительная черта алматинцев

Алматы масштабно празднует День города. Основные мероприятия развернулись на площади им. Абая и в Парке Первого Президента.

Особенностью празднования в этом году стало то, что все мероприятия организованы с акцентом на семью и проводятся под символом чистоты и бережного отношения к родному городу.

По традиции старт празднования дал аким Алматы Ерболат Досаев, поздравивший горожан и отметивший самых достойных из них званием "Почетный гражданин Алматы".

Фото: акимат города Алматы

Обращаясь к алматинцам, глава мегаполиса сказал, что президент Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание развитию своего родного города и отмечает, что "Алматы – особое место на карте мира, это территория дружбы, согласия, интернационализма".

"Это наше большое богатство. Мы гордимся этим, должны беречь и приумножать", – подчеркнул аким.

Фото: акимат города Алматы

Он также акцентировал внимание горожан на необходимости беречь город. Напомним, весной в рамках инициативы президента "Таза Қазақстан" началась кампания "Алматы – наш общий дом".

"Чистота и порядок в своем доме, дворе и городе должны стать образом жизни. Что касается Алматы, то бережное отношение и искренняя забота о своем городе являются отличительной чертой настоящего алматинца", – сказал аким города.

Фото: акимат города Алматы

Ерболат Досаев поблагодарил горожан за поддержку и заверил, что для создания комфортных условий для жизни в Алматы будут приняты все меры.

"Как отметил президент в Послании народу Казахстана: "В нашем обществе должны царить закон и порядок. Только так мы создадим Справедливый, Чистый и Безопасный Казахстан". Мы сделаем все возможное, чтобы Алматы стал городом, в котором люди хотят жить, растить детей и с уверенностью смотреть в будущее!", – сказал аким, пожелав жителям мегаполиса благополучия и удачи.