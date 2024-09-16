Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет

Астрологи рассказали, какие изменения происходят в жизни представителей разных знаков зодиака после 40 лет. К примеру, Львы зачастую превращаются в ворчунов, а пенсионеры-Козероги часто путешествуют, сообщает Zakon.kz.

Овен

Этот огненный знак не замечает, как проходит время, для этого у них слишком много дел. Пока представители этого знака Зодиака увлечены работой, им не страшна приближающаяся старость. А вот бездействующий Овен чахнет на глазах. Его самочувствие целиком зависит от занятости.

Телец

Что касается Тельцов, то с возрастом они теряют подвижность и приобретают лишний вес. Но они обладают отменным здоровьем, поэтому легко доживают до глубокой старости. Ближе к пенсии характер Тельца может ухудшиться.

Близнецы

Биологический возраст Близнецов не волнует. Они, как сказано в публикации издания "Стерлеград", даже забывают следить за календарем и затрудняются с ходу ответить, сколько им лет. Они живут полной жизнью, следят за модой и новинками технического прогресса.

Рак

С возрастом потребность Рака заботиться о ком-то возрастает. Одновременно растет страх одиночества, боязнь потери. Рак окончательно прощается с авантюрами. К преклонному возрасту он успевает сделать накопления, поэтому на пенсии просто отдыхает.

Лев

В молодости Лев может прислушиваться к чужому мнению и следовать советам. Но с годами он начинает считать себя самым умным и игнорирует слова окружающих. Нередко представители этого знака Зодиака превращаются в ворчунов и начинают поучать близких.

Дева

Скрупулезные Девы очень заботятся о себе и своем здоровье, поэтому зачастую выглядят моложе. С возрастом они окончательно отказываются от вредных привычек и переходят на здоровый образ жизни. Страсть Дев к накопительству усиливается, перерастает в скупость, они не в силах расстаться со своими вещами и все больше напоминают Плюшкина.

Весы

Весы же умеют стареть красиво. Они не молодятся, носят соответствующую возрасту одежду. Но не забывают про косметические процедуры и качественную ухаживающую косметику. Причем заботу о себе проявляют и мужчины, и женщины. Дату своего рождения Весы обычно скрывают.

Скорпион

Если Скорпион к 40 годам обзаводится семьей, он становится своего рода главой клана и командует родственниками. Возражений это знак Зодиака совершенно не терпит, поэтому уживаются с ним единицы. С возрастом негативные качества Скорпиона только усиливаются.

Стрелец

Главный страх Стрельцов – потеря внешней привлекательности. Они отчаянно боятся старости, слабости, немощности. Жизнь – бегство от печального итога. С возрастом они становятся активнее и начинают тратить немалые деньги на уход за собой.

Козерог

Козерогов старость не страшит, они не боятся даже возрастных изменений. Главное для них – состояться профессионально и обрести финансовую независимость. Обычно им это удается. Поэтому пенсионеры-Козероги часто путешествуют или увлеченно работают на купленном на сбережения участке.

Водолей

Водолеи не взрослеют никогда, даже в 70 лет они как дети. Они не меняют привычки, и им все равно, что думают окружающие. Представители этого воздушного знака зодиака не превращаются в ругающих политику дедушек и сплетничающих на скамейке бабушек.

Рыбы

Беспокойные Рыбы с возрастом становятся более уравновешенными, избавляются от чрезмерной эмоциональности. Можно сказать, что к ним приходит истинная мудрость, они обретают внутреннюю гармонию. Старость не затрагивает внешность, представители этого знака зодиака умеют стареть красиво.

Ранее специалисты называли представителей трех знаков зодиака, кому не нужен брак. Чаще всего, по словам специалистов, семья не на первом месте в списке их приоритетов.

