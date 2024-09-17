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Руководство Назарбаев Университета о планах финансовой устойчивости вуза

Руководство Назарбаев Университета о планах финансовой устойчивости вуза, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 10:29 Фото: Назарбаев Университет
Новые условия поступления, новая стратегия развития и новый президент – руководство ведущего вуза Центральной Азии – NU – поделилось в интервью Zakon.kz планами своего развития на ближайшее время.

– Здравствуйте, профессор Вакар Ахмад! Вы в июне возглавили университет. Расскажите немного о себе, наверняка у вас есть свое видение по развитию университета.

– Моя научная карьера началась в Брэдфордском университете в качестве доцента социальных наук, затем я работал в Йоркском университете, Лидском университете (профессор и руководитель исследовательского отдела), Мидлсекском университете (заместитель проректора и главный научный сотрудник) и до прихода в NU возглавлял Университет Абу-Даби. В промежутках я занимал должность главного социолога в офисе заместителя премьер-министра, который в то время был крупнейшим правительственным департаментом в Великобритании. Я входил в состав советов и комитетов Совета по экономическим и социальным исследованиям Великобритании, Совета по финансированию высшего образования Англии и Национальной службы здравоохранения по исследованиям и разработкам.

Я буду работать с сообществом NU и нашими заинтересованными сторонами, чтобы вывести NU на мировую арену. Основой нашего успеха будут выдающиеся преподаватели, студенты и сотрудники, поддержка заинтересованных сторон и партнерство с лучшими университетами мира. Мы гордимся нашими выпускниками и выходцами из университета, которые сегодня уже возглавляют казахстанские вузы, они распространяют опыт NU на другие учебные заведения, тем самым напрямую влияя на систему высшего образования в Казахстане, реформируя его.

Меня не удовлетворит просто быть лучшими в Центральной Азии; я ставлю амбициозную цель – NU должен стать одним из лучших во всем мире. Тем самым мы будем стимулировать улучшение высшего образования по всему Казахстану и Центрально-Азиатскому региону и внесем большой вклад в развитие Казахстана.

Изначально NU обязался возглавить реформирование высшего образования и приложить усилия для создания новой парадигмы высшего учебного заведения. В нашей новой стратегии, которую мы бы хотели презентовать руководству страны, это остается нашими основными приоритетами.

О планах финансовой устойчивости вуза, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 10:29

Фото: Назарбаев Университет

– Недавно Высшая аудиторская палата объявила о проверке, которая проходит в университете. Проверка проводится впервые?

– Нет, госаудит уже проверял деятельность университета в 2017 году. Новый состав попечительского совета, который был назначен в конце 2023 года, инициировал проверку работы университета государственным аудитом за период деятельности предыдущего руководства вуза. NU является социальным проектом, направленным на взращивание человеческого капитала. Наши талантливые выпускники – это когорта лидеров нового поколения, которая работает во благо развития страны. Мы ценим работу ВАП и все ожидаем увидеть результаты этой проверки. Мы понимаем, что и у общественности много вопросов к нам, поэтому, демонстрируя открытость и прозрачность, мы не хотим быть голословными.

– Много вопросов у общественности по финансированию университета, многие считают, что затраты необоснованны.

– Деятельность NU финансируется из разных источников, включая республиканский бюджет, эндаумент-фонды и прочие доходы. Ежегодно государство выделяет гранты для обучения в NU около 7 тыс. казахстанских студентов из всех регионов страны. Стоимость гранта составляет около 15 тыс. долларов, что в два раза дешевле, чем обучение по программе "Болашак". Ежегодное финансирование на образовательные гранты на уровне 43 млрд тенге от государства идет не только на обучение студентов и их стипендию, но и на формирование научного центра страны, то есть наши студенты совместно с профессорами занимаются исследованиями и научными разработками. Это особенность нашего университета, что студенты наравне с признанными учеными могут публиковаться в престижных научных изданиях. Это доступно не во всех университетах мира.

Материалы, касающиеся финансирования деятельности NU из республиканского бюджета, находятся в открытом доступе. Добавим, что из общего числа грантников более 1 тыс. человек обучаются в NU за счет самого университета, эндаумент-фонда НУ и НИШ, за счет компаний, а также самих студентов. Также мы намерены увеличить количество иностранных студентов, обучающихся на платной основе.

NU, являясь ведущим научно-исследовательским вузом Центральной Азии, уделяет большое внимание научным исследованиям. Это собственно и позволило войти в топ-30% мировых исследовательских университетов, а также в топ-11% университетов Азии всего за 13 лет развития, по версии авторитетного международного рейтинга университетов Times Higher Education. А наши профессора входят в топ 2% лучших ученых мира среди 180 тыс. ведущих исследователей мира на основании влияния их публикаций в 2022 году, согласно ежегодному рейтингу лучших ученых мира, составленному Стэнфордским университетом. NU в этом рейтинге представляют профессора Массимо Пиньятелли, Тимур Атабаев, Жумабай Бакенов, Александр Тихонов, Шазим Мемон, Рэнди Хаззлетт, Саффет Ягиз, Веселин Паунов, Прим Сингх и многие другие.

О планах финансовой устойчивости вуза, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 10:29

Фото: Назарбаев Университет

NU по сути превратился в ведущий научный центр страны. К примеру, в прошлом году студенты NU стали соавторами 300 научных статей, 64% из которых были опубликованы в высокорейтинговых журналах уровня Q1 в таких сферах, как ИИ, биомедицина, нанотехнологии, возобновляемая энергетика и т. д., что свидетельствует о высоком уровне качества исследований. В наших лабораториях, их более 200, работают 2 тыс. молодых ученых-казахстанцев, создавая потенциал для будущего отечественной науки.

Научно-исследовательскую и инновационную деятельность NU ежегодно финансирует эндаумент-фонд, выделяя не менее 15 млн долларов США за счет инвестиционного дохода в соответствии с международной практикой (по аналогии с ведущими эндаумент-фондами США – Гарвард, MIT). По состоянию на текущую дату на вышеуказанные цели фондом выделено более 110 млн долларов США. И эти средства уходят исключительно на развитие научной базы университета.

О планах финансовой устойчивости вуза, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 10:29

Фото: Назарбаев Университет

– В эти выходные в университете прошло масштабное событие День открытых дверей, где многие смогли познакомиться с вузом и возможностями для поступления. Расскажите подробнее об этом.

– Да, мы доступны и открыты. Самое масштабное событие года Open House Day – тому подтверждение. В этот день любой желающий мог посетить наш вуз, для посетителей организовали тур по лабораториям, библиотеке, были активности со школами и департаментами, а также развлекательная часть от студенческих клубов и выступление наших талантливых студентов.

Посетители узнали об особенностях поступления, критериях приема абитуриентов, подготовке к различным тестам, а также ответы на другие актуальные для поступающих вопросы.

Сегодня NU – единственный международный исследовательский вуз, который добился высоких результатов в мировом рейтинге. Мы входим в топ 30% лучших вузов мира согласно престижному рейтингу Times Higher Education (THE WUR). Следующая стратегическая цель университета – войти в число 20% лучших университетов мира по рейтингу THE WUR к 2030 году. Нам есть чем гордиться, и вуз нацелен не только делиться своим опытом, но и быть открытым для всех желающих получить качественное образование не только за счет грантов, но и на коммерческой основе.

Рейтинг вузов по версии Times Higher Education

Руководство Назарбаев Университета о планах финансовой устойчивости вуза, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 10:29

Фото: Назарбаев Университет

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