Алсу рассказала о планах в День всех влюбленных

Российская певица Алсу поделилась с фанатами ближайшими планами, пообещав новые песни, сообщает Zakon.kz.

Об этом артистка 9 февраля написала пост в Instagram. Также она разместила фотографии, на которых позирует в красивом розовом костюме.

"Розовый всегда поднимает настроение! А может только мне, поскольку я "розовая вода" (Ал-су), а может я просто в хорошем настроении. И так дорогие мои друзья, кто ждут новую музыку. Скоро всё будет! Работаю не покладая рук. В процессе подготовка к предстоящим концертам, записи новых треков (и классных неожиданных коллабов), съемки клипов, а также занятия танцами. Какая там личная жизнь, некогда вообще и даже в День всех влюбленных у меня концерт в Баку, а не свидание", – написала Алсу.

Ранее Алсу поделилась своими привычками, которые помогают ей поддерживать форму и сохранять здоровье.