Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минэкологии о сайгаках: 99% мировой популяции находится в Казахстане

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 13:35 Фото: wikimedia/Yakov Fedorov
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 18 сентября 2024 года в кулуарах Мажилиса высказался об ущербе, который был нанесен сайгаками, и озвучил причины их отстрела, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр подчеркнул, что вопрос регулирования численности сайгаков был решен постановлением правительства.

"Основанием послужило увеличение их численности и нанесение ущерба сельскому хозяйству. Мы провели регулирование и изъяли 42 тыс. голов в 2023 году. На сегодняшний день эти работы прекращены в соответствии", – озвучил он.

Журналисты уточнили: продолжился бы отстрел сайгаков без научного обоснования?

"В прошлом году ущерб был озвучен, если память мне не изменяет, порядка 10 млрд тенге. Основание для отстрела было и научное обоснование для регулирования численности мы получили. Четко указано количество и полувозрастной состав. Кампания по отстрелу сайгаков не нанесла урона популяции. Если у нас была 21 тысяча голов, то сегодня мы имеем 4,1 миллиона, из которых 2,8 миллиона находятся на территории ЗКО. Это говорит о том, что государство приняло беспрецедентные меры по сохранению поголовья данного дикого животного", – дополнил Нысанбаев.

Он отметил, что сейчас больше делается акцент на оказание помощи для охраны сельских угодий. В особенности это касается Западно-Казахстанской области.

"Ни одно государство не имеет такое поголовье. На сегодняшний день 99% всей мировой популяции сайгаков находится у нас в Казахстане. Репутационный урон не просчитывал, но скажу одно: ни одна другая страна не имеет такого поголовья. Это благодаря тем усилиям, которые были приняты со стороны государства", – рассказал Ерлан Нысанбаев.

12 февраля Нысанбаев в кулуарах Мажилиса сообщил, что регулирование популяции сайги в Казахстане приостановлено с 10 февраля после консультаций и обсуждений с отечественными учеными и международными экспертами.

Читайте также

Учения, срочник, армия
Депутат просит пресечь беспорядки и принять конкретные меры в армии Казахстана
В Казахстан привезут двух тигров из Нидерландов
В Казахстан привезут двух тигров из Нидерландов
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда дома, аренда жилья, аренда квартиры, съемное жилье, съемный дом, съемная квартира, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку
Предельные цены на аренду квартир предлагает установить депутат
Екатерина Елисеева
Ерлан Нысанбаев МЭПР РК 2024 год Сайгаки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Заморозки до -6°С ожидаются в восьми областях Казахстана
Заморозки до -6°С ожидаются в восьми областях Казахстана
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт
Хорошей новостью для индивидуальных предпринимателей поделились в Минфине
Фейковые новости, фейковая рассылка
Казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге – фейк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: