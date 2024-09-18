Минэкологии о сайгаках: 99% мировой популяции находится в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 18 сентября 2024 года в кулуарах Мажилиса высказался об ущербе, который был нанесен сайгаками, и озвучил причины их отстрела, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр подчеркнул, что вопрос регулирования численности сайгаков был решен постановлением правительства.

"Основанием послужило увеличение их численности и нанесение ущерба сельскому хозяйству. Мы провели регулирование и изъяли 42 тыс. голов в 2023 году. На сегодняшний день эти работы прекращены в соответствии", – озвучил он.

Журналисты уточнили: продолжился бы отстрел сайгаков без научного обоснования?

"В прошлом году ущерб был озвучен, если память мне не изменяет, порядка 10 млрд тенге. Основание для отстрела было и научное обоснование для регулирования численности мы получили. Четко указано количество и полувозрастной состав. Кампания по отстрелу сайгаков не нанесла урона популяции. Если у нас была 21 тысяча голов, то сегодня мы имеем 4,1 миллиона, из которых 2,8 миллиона находятся на территории ЗКО. Это говорит о том, что государство приняло беспрецедентные меры по сохранению поголовья данного дикого животного", – дополнил Нысанбаев.

Он отметил, что сейчас больше делается акцент на оказание помощи для охраны сельских угодий. В особенности это касается Западно-Казахстанской области.

"Ни одно государство не имеет такое поголовье. На сегодняшний день 99% всей мировой популяции сайгаков находится у нас в Казахстане. Репутационный урон не просчитывал, но скажу одно: ни одна другая страна не имеет такого поголовья. Это благодаря тем усилиям, которые были приняты со стороны государства", – рассказал Ерлан Нысанбаев.

12 февраля Нысанбаев в кулуарах Мажилиса сообщил, что регулирование популяции сайги в Казахстане приостановлено с 10 февраля после консультаций и обсуждений с отечественными учеными и международными экспертами.