О неблагоприятных метеорологических условиях предупредили жителей Астаны, Алматы и еще четырех городов

Жителей шести городов Казахстана синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в информации РГП "Казгидромет":

"19 сентября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Петропавловск, Усть-Каменогорск, Актобе, Алматы, ночью в Костанае и Астане".

Ранее мы писали, что в 16 областях Казахстана на 19 сентября 2024 года объявлено штормовое предупреждение.