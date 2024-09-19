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О неблагоприятных метеорологических условиях предупредили жителей Астаны, Алматы и еще четырех городов

Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 09:21 Фото: pixabay
Жителей шести городов Казахстана синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в информации РГП "Казгидромет":

"19 сентября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Петропавловск, Усть-Каменогорск, Актобе, Алматы, ночью в Костанае и Астане".

Ранее мы писали, что в 16 областях Казахстана на 19 сентября 2024 года объявлено штормовое предупреждение.

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Казгидромет Астана Актобе Алматы Костанай Петропавловск Усть-Каменогорск 2024 год
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