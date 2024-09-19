О неблагоприятных метеорологических условиях предупредили жителей Астаны, Алматы и еще четырех городов
Фото: pixabay
Жителей шести городов Казахстана синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в информации РГП "Казгидромет":
"19 сентября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Петропавловск, Усть-Каменогорск, Актобе, Алматы, ночью в Костанае и Астане".
Ранее мы писали, что в 16 областях Казахстана на 19 сентября 2024 года объявлено штормовое предупреждение.
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