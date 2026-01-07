#Казахстан в сравнении
События

Жителей Астаны, Алматы и еще пяти городов предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 21:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях загрязнения воздуха в ряде городов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромета", 8 января 2026 года неблагоприятные метеоусловия (НМУ) ожидаются в Караганде, Темиртау, Балхаше, Жезказгане, Актобе и Алматы, а также в ночное время – в Астане.

Такие погодные условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и ухудшению качества воздуха.

В период действия НМУ жителям рекомендуется по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Промышленным предприятиям и автотранспорту рекомендовано снизить объем выбросов.

А ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 8, 9 и 10 января 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Подробнее можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
