Жителей Астаны, Алматы и еще пяти городов предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях загрязнения воздуха в ряде городов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромета", 8 января 2026 года неблагоприятные метеоусловия (НМУ) ожидаются в Караганде, Темиртау, Балхаше, Жезказгане, Актобе и Алматы, а также в ночное время – в Астане.

Такие погодные условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и ухудшению качества воздуха.

В период действия НМУ жителям рекомендуется по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Промышленным предприятиям и автотранспорту рекомендовано снизить объем выбросов.

