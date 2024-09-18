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Штормовое предупреждение объявили на четверг в 16 областях Казахстана

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 20:06 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 19 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается северо-восточный, восточный ветер, порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются заморозки 2 градуса. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, северо-востоке области в Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится высокая пожарная опасность.

На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

В Улытауской области ожидается ветер восточный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, в центре, на севере области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на большей части сохранится высокая, на юге, западе чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Костанае ночью ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус.

В Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидается туман. Ночью на севере, юге области сохраняются заморозки 3 градуса. В Павлодаре ночью сохраняются заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

Ночью и утром на севере, в центре Абайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юго-западе области 15-18 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки 1-6 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью по области сохранятся заморозки 1-6 градусов. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью сохранятся заморозки 1-3 градуса.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области заморозки 2 градуса. В Кокшетау ночью на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Ранее были названы регионы Казахстана, в которых 19 сентября ожидаются заморозки до -6°С.

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Названы регионы Казахстана, в которых 19 сентября ожидаются заморозки до -6°С
Елена Беляева
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