Филип Моррис: Новое исследование доказывает снижение вреда здоровью

Ученые из 37 стран Европы и Азии сравнили показатели здоровья у курильщиков сигарет, пользователей систем нагревания табака и полностью отказавшихся от курения.

Результаты научной работы показали, что в сравнении с курильщиками сигарет, у испытуемых, перешедших на нагреваемый табак более двух лет назад, была статистически значимая положительная разница по биомаркерам потенциального вреда. Директор по коммуникациям "Филип Моррис Казахстан" Олжас Бибанов рассказал нашему корреспонденту, что это значит, к каким другим выводам пришли исследователи и почему к исследованиям, финансируемым бизнесом порой скептическое отношение.

- Недавно появилась новость о сниженном вреде от изделий с нагреваемым табаком, которое показало масштабное клиническое исследование, проведенное в 37 медицинских учреждениях Европы и Азии, в том числе Японии и Германии?

- Если говорить простыми словами, то показатели здоровья у курильщиков, перешедших на нагреваемый табак 2 года назад, лучше, чем у тех, кто продолжает курить сигареты. Это хорошая новость, особенно для нашей страны, где заболевания, вызванные курением, лидируют по показателям смертности. Так, в структуре смертности от онкологии в Казахстане рак легких занимает 1 место. Естественно, что правильным будет вообще отказаться от курения. Но среди курильщиков есть и те, кто не планируют бросать или просто пока не могут найти в себе силы сделать это. Для таких людей полный переход на изделия с нагреваемым табаком может стать хорошим решением.

В свежем клиническом исследовании, о котором вы спросили, приняло участие свыше 900 человек. Его результаты показали — у тех, кто перешел с сигарет на нагреваемый табак, наблюдается позитивная и статистически значимая разница в биомаркерах, связанных с процессами в организме, на которые влияет сигаретный дым. В частности, речь о процессах воспаления, окислительном стрессе, транспорте кислорода, генотоксичности, липидном обмене, эндотелиальной функции и свертываемости крови. Также, функциональные показатели здоровья сердечно-сосудистой и дыхательной систем у перешедших на нагреваемый табак были лучше по сравнению с теми, кто продолжал курить сигареты.

- Почему обычно общественное мнение настроено скептически к научным исследованиям, финансируемым табачными компаниями?

- Как правило, люди склонны верить в теорию заговора. Но здесь важно подчеркнуть, что компания "Филип Моррис" передает данные финансируемых ею исследований в государственные институты для авторизации своих продуктов. Например, в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В 2020 году, изучив предоставленные нами научные данные, Управление пришло к выводу, что полный переход с обычных сигарет на систему нагревания табака Филип Моррис значительно снижает воздействие вредных или потенциально вредных химических веществ на человеческий организм.

Филип Моррис ответственно подходит к научным исследованиям. Наши исследования соответствуют международным стандартам, давно используемым фармацевтической промышленностью, таким как Надлежащая лабораторная практика и Надлежащая клиническая практика. Мы делаем наши научные обсуждения, публикации и рецензирования прозрачными — это включает в себя публикацию наших исследований в более чем 350 рецензируемых научных изданиях с 2008 года. Кроме того, более 30 независимых исследований, в том числе ведущих государственных исследовательских центров, органов здравоохранения и других, подтверждают важные элементы наших исследований.

- Насколько принципиально изделия с нагреваемым табаком отличаются от сигарет и как курильщики переключаются на них?

- Есть очень емкое выражение — курят из-за никотина, умирают из-за смол. Хотя сам никотин не является основной причиной заболеваний, вызываемых курением, но дым от сигареты содержит множество токсичных химических веществ и соединений, называемых смолами.

Принципиальное отличие нагреваемого табака от сигареты состоит как раз в том, что нагреваемый табак не горит, следовательно, не выделяет дым, а уровень вредных веществ в его аэрозоле на 95% меньше, чем в сигаретном дыме.

- Недавно в Казахстане запретили вейпы, есть ли вероятность, что изделия с нагреваемым табаком тоже могут попасть под запрет?

- В Казахстане нагреваемый табак сейчас остается единственной менее вредной альтернативой сигаретам. По последним данным, его используют свыше 500 тысяч бывших курильщиков. По данным опросов, казахстанцы также видят положительные изменения после переключения на нагреваемый табак – в частности, они отмечают снижение кашля и одышки. Это немаловажно, так как кашель от курения – один из симптомов хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), с которой приходят и другие проблемы со здоровьем.

Нагреваемый табак имеет большой потенциал для профилактики курения в нашей стране, в частности для тех, кто не планируется отказываться от сигарет.