Компания "Филип Моррис" запустила новый продукт в Казахстане

Компания "Филип Моррис Казахстан", которая является частью "Филип Моррис Интернешнл", объявила о запуске новой системы нагревания табака (THS), сообщает Zakon.kz.

Устройство нового поколения для нагревания табака от ФМИ – еще одно пополнение линейки бездымных продуктов.

"Мы опираемся на науку, ведущие мировые табачные бренды и коммерческий потенциал, чтобы предложить взрослым потребителям альтернативы. Новое устройство в нашей линейке бездымных продуктов позволяет заново переосмыслить наше видение бездымного будущего. Сегодня мы выводим наши бездымные продукты на новый уровень", – отметил управляющий директор "Филип Моррис Казахстан и Центральная Азия" Энрике Хименес.

"Филип Моррис Интернешнл" начала разработку бездымных продуктов в 2008 году и к 2024 году инвестировала в их научные исследования, разработку и коммерциализацию более 14 млрд долларов США. По состоянию на 31 декабря 2024 года 38,6 млн взрослых пользователей по всему миру уже перешли на бездымные продукты ФМИ.

Всего за 11 лет системы нагревания табака от ФМИ ускорили снижение потребления сигарет во многих странах. Так, например, в Японии почти треть взрослых курильщиков перешли на устройства компании, а продажи сигарет снизились значительно быстрее после появления устройств с нагреваемым табаком.

"Сегодня мы запускаем нашу самую инновационную разработку и новое флагманское устройство в портфеле научно обоснованных бездымных систем с технологией нагревания табака без горения. Как и предыдущие устройства этой категории, оно в среднем выделяет на 95% меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами. Это необязательно означает снижение риска на 95%, так как нагреваемый табак не является безвредным. Мы гордимся тем, что именно обратная связь от потребителей вдохновляет нас на новые решения, и новое устройство – яркое тому подтверждение", – отметил директор направления бездымных продуктов компании "Филип Моррис Казахстан" Денис Жоголев.

Запуск нового устройства происходит спустя четыре месяца после того, как "Филип Моррис Казахстан" открыла линию по производству бездымных табачных стиков на производственной площадке в селе Отеген батыр Алматинской области.

Объем инвестиций в проект составил порядка 34 млрд тенге (65 млн долларов США), и в ближайшие несколько лет компания планирует удвоить инвестиции, сосредоточившись на модернизации производственных мощностей, развитии потенциала сотрудников и создании устойчивой производственной модели, чтобы удовлетворить спрос как в Казахстане, так и в соседних странах СНГ, Центральной Азии и Кавказа.