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Отцу троих детей из Атырау, который не хочет жить с беременной женой, отказали в разводе

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 14:20 Фото: Zakon.kz
Казахстанец не смог развестись с женой. Отец троих детей из Атырау хотел расторгнуть брак из-за несовместимости характеров с беременной супругой. Почему суд не встал на его сторону, рассказали Zakon.kz в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области.

В пресс-службе уточнили, что истец с ответчиком состоят в законном браке с 2008 года. На данный момент они воспитывают трех несовершеннолетних детей.

"Мужчина просил расторгнуть брак, указывая, что их характеры с супругой несовместимы и дальнейшая совместная жизнь невозможна".Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области

В ходе рассмотрения дела было установлено, что жена в настоящее время беременна, а также категорически не согласна с иском.

Согласно ч. 2 ст. 16 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" расторжение брака (супружества) невозможно без согласия супруги в период ее беременности и в течение первого года жизни ребенка.

"В результате мужчине отказали в удовлетворении иска", – подчеркнули в суде.

Решение суда пока не вступило в законную силу. 

Примечательно, что ранее заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров вспомнил и решил поделиться с общественностью историей из семейной жизни. Рассказав о трудном периоде, он заявил, что муж с женой должны быть партнерами.

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