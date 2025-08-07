#АЭС в Казахстане
Происшествия

Вынесен приговор казахстанцу, который убил беременную супругу

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 17:34 Фото: Zakon.kz
Жителя Жамбылской области приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство беременной жены. Дело было рассмотрено специализированным межрайонным судом по уголовным делам региона, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 7 августа 2025 года поделились в пресс-службе Жамбылского областного суда.

Решение суда

"Приговором суда Ш. признан виновным по п. 4 ч. 2 ст. 99 УК РК и ему назначено 15 лет лишения свободы... Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей, отягчающие обстоятельства не установлены".Пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области

Приговор не вступил в законную силу.

Судом установлено

В августе 2024 года в с. Масанчи Кордайского района во дворе дома между подсудимым и его супругой возник конфликт на почве семейно-бытовых отношений. В ходе конфликта подсудимый, заведомо зная о беременности жены, колюще-режущим предметом нанес своей супруге смертельное ранение в область шеи.

В результате от полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления.

"Вина подсудимого доказана протоколом осмотра места происшествия, показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими вещественными доказательствами".Пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области

31 июля 2025 года стало известно, что суд вынес приговор по делу о покушении на убийство на заправке в Жамбылской области.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
