Вынесен приговор казахстанцу, который убил беременную супругу

Жителя Жамбылской области приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство беременной жены. Дело было рассмотрено специализированным межрайонным судом по уголовным делам региона, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 7 августа 2025 года поделились в пресс-службе Жамбылского областного суда.

Решение суда

"Приговором суда Ш. признан виновным по п. 4 ч. 2 ст. 99 УК РК и ему назначено 15 лет лишения свободы... Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей, отягчающие обстоятельства не установлены". Пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области

Приговор не вступил в законную силу.

Судом установлено

В августе 2024 года в с. Масанчи Кордайского района во дворе дома между подсудимым и его супругой возник конфликт на почве семейно-бытовых отношений. В ходе конфликта подсудимый, заведомо зная о беременности жены, колюще-режущим предметом нанес своей супруге смертельное ранение в область шеи.

В результате от полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления.

"Вина подсудимого доказана протоколом осмотра места происшествия, показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими вещественными доказательствами". Пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области

