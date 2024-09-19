Арман Давлетяров рассказал, как его супруга помогла вырваться семье из нищеты

Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров вспомнил и решил поделиться с общественностью историей из семейной жизни. Рассказав о трудном периоде, он заявил, что муж с женой должны быть партнерами, сообщает Zakon.kz.

Ведущий разместил 19 сентября 2024 года видео на странице в Instagram и поведал о том, как его удивила жена. Давлетяров уточнил, что в 2023 году был очень тяжелый период по финансам. Оказалось, что он влез в большие долги из-за предвыборной кампании. Но на выборах в Государственную думу так и не прошел.

"Пытаясь решить финансовые проблемы, даже не задумывался, откуда берутся продукты в доме. Моя жена без лишних слов взяла ситуацию в свои руки. Только спустя годы узнал, что она сдала свои украшения в ломбард, чтобы поддерживать нас". Арман Давлетяров

В продолжении он заявил, что поступок жены перевернул его понимание любви.

"Настоящие отношения – это когда человек помогает тебе, даже когда все вокруг рушится, а она тебя поддерживает и помогает. В семье муж и жена, прежде всего, являются партнерами и опорой друг для друга". Арман Давлетяров

Не так давно Давлетяров высказался о том, что не сам выбрал жену. Его брак длится уже 22 года.