В Атырау осудили группу коррупционеров

В Атырауском городском суде осудили руководителя инспекции ветеринарного контроля. Его обвиняют в получении взятки крупного размера, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В суде №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя инспекции ветеринарного контроля и надзора по Атырауской области, который, являясь должностным лицом, неоднократно получал взятки в размере 1,4 млн тенге от директора ИП и 500 тыс. тенге – от главы одного КХ за общее покровительство.



"Он вместе с главным специалистом и ветеринарным инспектором инспекции Западно-Казахстанской области организовал получение взяток в размере 1,8 млн тенге от директора ИП за общее покровительство. В свою очередь директор ИП и глава КХ за незаконные передвижения транспорта через границу РК лично передали им порядка 3,3 млн тенге и 500 тыс. тенге в качестве взятки. Вина подсудимых доказана показаниями подсудимых, свидетелей, квитанциями о переводе денежных средств, видеозаписями следственных действий и заключениями специалистов", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе областного суда.

Суд приговорил руководителя инспекции к семи годам шести месяцам лишения свободы. Главному специалисту и ветинспектору назначены штрафы в 60-кратном размере сумме взятки. Руководители ИП и КХ – оштрафованы в 26-кратном размере суммы взятки.

Все фигуранты пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в госорганизациях.

Приговор суда не вступил в законную силу.