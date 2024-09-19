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За поведением алматинцев усилили наблюдение

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 17:27 Фото: Zakon.kz
В Алматы стартовали профилактические мероприятия по соблюдению правил благоустройства и санитарных норм, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП города, для координации действий всех задействованных служб и ведомств, а также обобщения поступающей информации созданы рабочая и мобильные группы. Отработка проводится совместно с акиматами и СЭС районов, используются возможности наружных служб полиции.

"Практика свидетельствует, что некоторые горожане умышленно загрязняют места общего пользования, парки и скверы, выбрасывая мусор в неустановленных местах. Главной целью отработки является формирование ценностей бережного отношения к городской инфраструктуре, воспитание высокой гражданской ответственности и экологической культуры среди населения, поддержка частных экологических инициатив и создание условий для их реализации. Выявление и пресечение подобных фактов – приоритетная и ежедневная задача местной полиции", – сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

В полиции отмечают, что совместные мероприятия с другими заинтересованными службами являются более эффективными, так как разъяснительные беседы с правонарушителями проводятся вплоть до объяснения биологических реакций, негативно воздействующих на окружающую среду, которые в конечном итоге неблагоприятно сказываются на атмосфере города.

"Дорогие жители и гости нашего города! Я призываю каждого задуматься о том, как важно беречь то место, где мы живем. Для этого необходимо элементарно не мусорить, не выбрасывать пластик и другие отходы, а бережно относиться к природным ресурсам. Наш мегаполис должен быть чистым и безопасным!" – подытожил Шумаев.

Ранее в полиции Алматы предупредили о том, что с 16 сентября в городе усилены меры по борьбе с нарушениями в области благоустройства.

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