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Общество

В Алматы станет проще получать льготы на парковку

Парковка для инвалидов, парковки для инвалидов, парковочные места для инвалидов, парковочное место для инвалидов, парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 18:42 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе акимата Алматы сегодня, 3 ноября 2026 года, выступили с хорошей новостью. Теперь оформить парковочные льготы в городе станет проще, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день в Алматы 15 344 автовладельца пользуются льготами на коммунальных платных парковках.

Известно, что льготы предусмотрены для людей с особыми потребностями I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей, представителей семей, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Также они распространяются на владельцев электромобилей и специального транспорта.

Сейчас в городе насчитывается более 17 тысяч коммунальных парковочных мест. В дальнейшем их количество планируют увеличить до 25 тысяч.

Кроме того, власти намерены упростить оформление льготных разрешений и развивать цифровые сервисы, чтобы сократить время получения услуг.

Мы уже также писали, что с 4 октября 2026 года в Алматы изменилась стоимость коммунальных платных парковок. Тариф будет зависеть от загруженности улиц и востребованности парковочных мест.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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