В Алматы станет проще получать льготы на парковку
На сегодняшний день в Алматы 15 344 автовладельца пользуются льготами на коммунальных платных парковках.
Известно, что льготы предусмотрены для людей с особыми потребностями I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей, представителей семей, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Также они распространяются на владельцев электромобилей и специального транспорта.
Сейчас в городе насчитывается более 17 тысяч коммунальных парковочных мест. В дальнейшем их количество планируют увеличить до 25 тысяч.
Кроме того, власти намерены упростить оформление льготных разрешений и развивать цифровые сервисы, чтобы сократить время получения услуг.
Мы уже также писали, что с 4 октября 2026 года в Алматы изменилась стоимость коммунальных платных парковок. Тариф будет зависеть от загруженности улиц и востребованности парковочных мест.