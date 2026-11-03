В Алматы станет проще получать льготы на парковку

В пресс-службе акимата Алматы сегодня, 3 ноября 2026 года, выступили с хорошей новостью. Теперь оформить парковочные льготы в городе станет проще, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день в Алматы 15 344 автовладельца пользуются льготами на коммунальных платных парковках.

Известно, что льготы предусмотрены для людей с особыми потребностями I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей, представителей семей, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Также они распространяются на владельцев электромобилей и специального транспорта.

Сейчас в городе насчитывается более 17 тысяч коммунальных парковочных мест. В дальнейшем их количество планируют увеличить до 25 тысяч.

Кроме того, власти намерены упростить оформление льготных разрешений и развивать цифровые сервисы, чтобы сократить время получения услуг.

Мы уже также писали, что с 4 октября 2026 года в Алматы изменилась стоимость коммунальных платных парковок. Тариф будет зависеть от загруженности улиц и востребованности парковочных мест.