Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане растет число сторонников АЭС – соцопрос

В Казахстане растет число сторонников АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 12:29 Фото: рixabay
По заказу Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан (КИСИ) ОО "НИА "Институт демократии" с 18 августа по 17 сентября 2024 года провело социологический опрос, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в КИСИ, всего опросили 8000 респондентов старше 18 лет.

"В XXI веке энергетика стала одним из ключевых факторов глобального развития, влияющих на экономическую стабильность, окружающую среду и качество жизни людей. Казахстан, обладая огромными запасами урана, подходит к важной развилке – вопросу строительства АЭС в поиске решения проблемы дефицита электроэнергии", – сказано в публикации института.

На момент опроса в совокупности 59,2% респондентов выразили общую готовность принять участие в голосовании. Из них твердое намерение выразили 41,6%.

Примечательно, что показатели электоральной активности практически идентичны данным, полученным в ходе предыдущего опроса общественного мнения, проведенного в августе текущего года. Тогда уровень потенциальной явки составлял 59,0%.

Каждый пятый опрошенный еще не принял окончательного решения, а 17% отметили, что однозначно не примут участие в референдуме.

В Казахстане растет число сторонников АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 12:29

Фото: КИСИ

В целом 60,2% казахстанцев положительно относятся к идее строительства АЭС в Казахстане. Из них 38,6% – положительно, 21,6% – скорее положительно. По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в августе, число сторонников идеи строительства АЭС выросло с 53,1 до 60,2%.

Об отрицательном отношении к идее строительства АЭС говорят 24,9%, из которых резко отрицательно – 9,1%, скорее отрицательно – 15,8%. Затрудняются ответить – 14,9%.

В Казахстане растет число сторонников АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 12:29

Фото: КИСИ

Результаты опроса показывают, что казахстанцев прежде всего волнуют вопросы влияния АЭС на здоровье людей и окружающую среду.

Так, на вопрос "Какую информацию об атомной электростанции (АЭС), планируемой к строительству, вы хотите узнать в первую очередь?" 49,5% отметили "влияние на здоровье населения", 42,9% – "влияние на окружающую среду". Еще 22,8% респондентов выбрали вариант ответа "меры по предотвращению аварий и чрезвычайных ситуаций".

В Казахстане растет число сторонников АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 12:29

Фото: КИСИ

"Полученные данные подчеркивают важность открытого диалога между государством, экспертами и населением. Строительство АЭС – это не только технический, но и социальный проект, требующий активного участия граждан", – резюмировали в КИСИ.

Опрос проведен ОО "НИА "Институт демократии" в период с 18 августа по 17 сентября 2024 года. В исследовании был применен метод личного интервью (face-to-face). В нем принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента. Объем выборочной совокупности – 8000 респондентов.

Читайте также

Теперь будет реализован и в других регионах
Пилотный проект, стартовавший в Актюбинской области, теперь будет реализован и в других регионах
Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в выходные
Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в выходные
Ирина Капитанова
Казахстан 2024 год АЭС Опросы Строительство АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
&quot;Вечно молодой&quot;: пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
"Вечно молодой": пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Семья
Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: