Наблюдается неуклонный рост числа сторонников АЭС – результаты трех соцопросов
В опросе принимали участие респонденты из 17 областей и городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.
"В целом, большинство опрошенных – 72,9% – поддерживают идею строительства АЭС. На вопрос "Как вы относитесь к идее строительства АЭС в Казахстане?" практически две трети опрошенных выразили положительное отношение", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте КИСИ сегодня, 30 сентября.
По сравнению с предыдущими данными, на текущий момент это наиболее высокий показатель. По сравнению с первым замером доля сторонников строительства АЭС выросла на 19,8 процентного пункта, по сравнению со вторым – на 12,7 процентного пункта.
"В целом, согласно сложившейся тенденции, с определенной долей вероятности можно предположить, что уже и так значительное число сторонников АЭС ко дню голосования может еще возрасти".КИСИ
Об отрицательном отношении к идее строительства АЭС говорят 22,3% респондентов, 4,8% затруднились ответить.
"Результаты телефонного опроса показывают, что 62% респондентов проявляют гражданскую позицию и выражают намерение принять участие в референдуме. Так, на вопрос "Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане будет решаться путем всенародного референдума. Вы готовы принять участие в референдуме?" 46,3% выразили твердое намерение, 15,7% ответили, что скорее примут участие".КИСИ
По сравнению с предыдущими замерами доля намеренных участвовать в голосовании выросла с 59 до 62%. Не планируют принимать участие в референдуме 19,3% респондентов, 18,7% еще не приняли решение.
Фото: kisi.kz
"Статистическая погрешность не превышает 2,5%", – добавили в КИСИ.
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