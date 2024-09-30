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Законодательство РК

Наблюдается неуклонный рост числа сторонников АЭС – результаты трех соцопросов

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 16:59 Фото: pixabay
По заказу Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК ОО "НИА "Институт демократии" в период с 13 по 26 сентября 2024 года провело телефонный опрос. Всего опрошено 1200 респондентов старше 18 лет, сообщает Zakon.kz.

В опросе принимали участие респонденты из 17 областей и городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

"В целом, большинство опрошенных – 72,9% – поддерживают идею строительства АЭС. На вопрос "Как вы относитесь к идее строительства АЭС в Казахстане?" практически две трети опрошенных выразили положительное отношение", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте КИСИ сегодня, 30 сентября.

По сравнению с предыдущими данными, на текущий момент это наиболее высокий показатель. По сравнению с первым замером доля сторонников строительства АЭС выросла на 19,8 процентного пункта, по сравнению со вторым – на 12,7 процентного пункта.

"В целом, согласно сложившейся тенденции, с определенной долей вероятности можно предположить, что уже и так значительное число сторонников АЭС ко дню голосования может еще возрасти".КИСИ

Об отрицательном отношении к идее строительства АЭС говорят 22,3% респондентов, 4,8% затруднились ответить.

"Результаты телефонного опроса показывают, что 62% респондентов проявляют гражданскую позицию и выражают намерение принять участие в референдуме. Так, на вопрос "Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане будет решаться путем всенародного референдума. Вы готовы принять участие в референдуме?" 46,3% выразили твердое намерение, 15,7% ответили, что скорее примут участие".КИСИ

По сравнению с предыдущими замерами доля намеренных участвовать в голосовании выросла с 59 до 62%. Не планируют принимать участие в референдуме 19,3% респондентов, 18,7% еще не приняли решение.

Наблюдается неуклонный рост числа сторонников АЭС – результаты трех соцопросов, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 16:59

Фото: kisi.kz

"Статистическая погрешность не превышает 2,5%", – добавили в КИСИ.

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