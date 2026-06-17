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Право

Пилотный проект по масштабированию цифрового тенге запустили в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 09:34 Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 8 июня 2026 года утвердил Правила реализации пилотного проекта по масштабированию использования "Цифрового тенге" в рамках республиканского и местных бюджетов, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок реализации пилотного проекта с использованием центральными государственными органами и местными исполнительными органами платформы цифрового тенге при осуществлении расчетов по следующим этапам:

  • расходы, осуществляемые в рамках исполнения республиканского и местного бюджета;
  • расходы, осуществляемые в рамках расходованием средств специального государственного фонда, выдача бюджетных кредитов.

В рамках пилотного проекта предусмотрены следующие сферы применения цифрового тенге:

  • приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения.
  • приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования.
  • приобретение топлива, горюче-смазочных материалов.
  • приобретение прочих запасов.
  • строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.
  • строительство дорог.
  • расходование средств Специального государственного фонда.
  • приобретение транспортных средств.
  • оплата прочих услуг и работ при расходах по программам и подпрограммам "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения за счет средств республиканского бюджета".
  • развитие автомобильных дорог на республиканском уровне.
  • строительство и реконструкция пунктов пропуска через государственную границу РК.
  • бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов.
  • бюджетные кредиты специализированным организациям.
  • применение "Цифрового тенге" при грантовом финансировании коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности по специфике "Прочие гранты".

Установлено, что обязательно применение цифрового тенге при исполнении республиканского и местного бюджета по приведенному выше перечню специфик расходов для применения центральными государственными органами и местными исполнительными органами при сумме свыше 100 000 000 тенге.

Платформа цифрового тенге работает на следующих принципах:

  • автоматизированный обмен данными между источником обязательства, системой государственного казначейства, банками второго уровня, отраслевыми системами и платформой цифрового тенге;
  • идентификатор расхода (IDC) – сквозной идентификатор бюджетного обязательства, формируемый на этапе бюджетного планирования или на портале электронных государственных закупок;
  • наличие единого сквозного идентификатора расхода или операции для бюджетного и договорного контура;
  • подтверждающее событие – акт выполненных работ, электронная счет-фактура, реестровая запись или иной документ, являющийся основанием для осуществления расчетов.

Участниками пилотного проекта являются:

  • Нацбанк РК – осуществляет организацию функционирования платформы цифрового тенге, эмиссию и погашение цифрового тенге;
  • центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета – устанавливает бюджетные и казначейские требования к операциям с цифровым тенге, согласовывает порядок его применения в соответствии с бюджетным законодательством РК;
  • центральные государственные органы и (или) местные исполнительные органы – определяют потребность в финансировании, обеспечивают наличие договора, решения уполномоченного органа по исполнению бюджета либо иного основания, предусмотренного законодательством РК, а также подтверждают факт надлежащего исполнения обязательств;
  • Комитет государственного казначейства Министерства финансов РК – осуществляет проведение бюджетных платежей.

Документ определяет общую модель прослеживаемости и программирования "Цифрового тенге".

На этапе планирования расходов либо принятия бюджетного обязательства сквозной идентификатор расходов присваивается автоматически информационной системой государственного планирования или порталом электронных государственных закупок.

Далее центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета совместно с Нацбанком, центральными государственными органами и местными исполнительными органами разрабатывают условия Схемы взаимодействия по использованию платформы цифрового тенге для применения центральными государственными органами и местными исполнительными органами при исполнении республиканского и местных бюджетов, а также осуществляют операции с использованием цифрового тенге в соответствии с условиями Схемы взаимодействия.

В свою очередь Комитет государственного казначейства совместно с Нацбанком обеспечивает конвертацию безналичных тенге в цифровой тенге в пределах наступивших и подтвержденных событий и производит расчет в цифровых тенге с маркировкой идентификатором расхода.

Приказ вводится в действие с 27 июня и действует по 31 декабря 2026 года включительно.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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