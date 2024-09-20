Около 200 тысяч тонн зерна в сутки собирают акмолинские аграрии

В Акмолинской области ударными темпами ведется уборочная кампания. Аграрии пользуются благоприятными погодными условиями, стараясь нагнать темп. Элеваторы работают круглыми сутками без выходных, принимая зерно.

Так, по данным Региональной службы коммуникаций Акмолинской области, на сегодня в регионе убрано уже более половины урожая.

На начало уборки урожая пришлась неустойчивая погода, что замедлило процесс. Однако сейчас темпы по уборке оптимальные. На сегодня в регионе вышли на выработку в 200 тыс. тонн в сутки, что считается приемлемым показателем. При средней урожайности в 13 центнеров с гектара намолочено порядка 2,5 млн тонн зерна. В приемке задействованы 66 хлебоприемных предприятий.

Предприятие "Арна" Буландынского района начинает приемку зерна в 07:00, завершается процесс в 03:00, пока не уедет последняя машина.

Фото: Региональная служба коммуникации Акмолинской области

"В день от 2 до 2,5 тыс. тонн принимаем. На сегодня уже 35 тыс. тонн к нам привезли. Пшеница и ячмень поступают из Буланды и близлежащих районов. Масличные культуры – из Шортанды, Акколя, Атбасара, Зеренды. Сначала влажность до 25% была, поэтому возникали сложности. Сейчас – в пределах 19-22%. Зерно отправляется на сушку. Что касается успеваемости, то у нас сейчас 3 тыс. тонн сырого запаса, это некритично, все контролируем. Работаем круглые сутки в две смены по 12 часов. Кадров достаточно, так как многие процессы автоматизированы", – рассказала директор хлебоприемного предприятия Клара Мендыбаева.

Также на территории находится лаборатория, где с помощью оборудования за минуту можно определить влажность зерна, а также уровень протеинов и клейковины. Здесь круглосуточно трудятся шесть человек.

К слову, ХПП "Арна" – сырьевая база для завода по переработке масличных культур "Бота-2015", которое, в свою очередь, расширяет свой потенциал.

"Наш завод перерабатывает 600 тонн сырья в сутки. Сейчас мы расширяем цеха для поднятия продукции конечной переработки – шроты, протеины, так как есть потребность у птицефабрик и комбикормовых заводов", – поделился Василий Боревич.

Предприятие "Журавлевка-1", расположенное в Буландынском районе, находится на территории 116 тыс. га. Здесь на сегодня убрали 30% урожая от общей площади, конкретно зерновых – порядка 45%.

Фото: Региональная служба коммуникации Акмолинской области

"Качество зерна разное, есть и 3, и 4 класс, все зависит от сортов и погодных условий. Средняя урожайность – 30 центнеров с гектара. Большой выработки не можем дать, так как утром роса, вечером отходит. Работаем не полный рабочий день, но стараемся до последнего работать в усиленном режиме. Из-за дождей поля не все еще подошли. Также влажность повышенная, из-за этого нет клейковины у зерна. Однако урожай по сравнению с прошлым годом выше, несмотря на все проблемы", – рассказал гендиректор предприятия Ерлан Токанов.

В ТОО "Журавлевка-1" для сушки зерна, помимо двух зерносушилок, используют рукава. В них закладывают зерно с влажностью до 18%, при более высокой влажности зерно сначала отправляют на сушку, а далее в рукава, где оно может храниться всю зиму.

"На сегодня засыпали в рукава около 20 тыс. тонн зерна. Один рукав способен вместить 200 тонн. Всего приобрели на 60 тыс. тонн хранения. Зимой планируем начать растаривать для дальнейшей подработки и вывозки. Рукава значительно ускоряют работу", – добавил Ерлан Токанов.

Кроме того, на предприятии выращивают и картошку на территории 232 га. Уборка урожая механизированная, задействованы три комбайна. Также есть овощехранилище мощностью 8 тыс.

На предприятии "Урюпинский и К" в Буландынском районе параллельно со сбором урожая заготавливают солому.

"У нас площадь 259 га. Убрали 40%. Влажность 14-15% сейчас, начинали при 22. Также прессуем солому для животноводства, так как это большой приоритет. Планируем собрать 2 тонны соломы", – поделился главный инженер предприятия "Урюпинский и К" Рамиль Ватхеев.

В Аккольском районе в ТОО "Енбек" выращивают настоящий эксклюзив – древнеегипетскую Хорасанскую пшеницу.

"Мы неделю убираем при хорошей погоде. Площадь зерновых более 9 тыс., убрали порядка 32%. Влажность утром 18-20%, к обеду до 16%. Пшеницу у себя сохраняем благодаря сушилкам, силосам. Урожайность – 20 центнеров с гектара, качество зерна неплохое", – рассказал главный агроном Андрей Зенченко.

Фото: Региональная служба коммуникации Акмолинской области

Работа на полях продолжается и после захода солнца, все для того, чтобы сохранить урожай. Так, механизатор предприятия "НЦПиЗХ им. А.И. Бараева" Владмир Адаменко поделился о том, как проходит уборка в ночное время.

"Уборка хорошо идет. С 8 утра до часу ночи работаем. Утром сначала измеряем влажность. В ночное время работать нормально, освещение есть, все видно. Комбайны у нас комфортные – есть магнитолы, кондиционеры", – добавил комбайнер.