Около 200 тысяч тонн зерна в сутки собирают акмолинские аграрии
Так, по данным Региональной службы коммуникаций Акмолинской области, на сегодня в регионе убрано уже более половины урожая.
На начало уборки урожая пришлась неустойчивая погода, что замедлило процесс. Однако сейчас темпы по уборке оптимальные. На сегодня в регионе вышли на выработку в 200 тыс. тонн в сутки, что считается приемлемым показателем. При средней урожайности в 13 центнеров с гектара намолочено порядка 2,5 млн тонн зерна. В приемке задействованы 66 хлебоприемных предприятий.
Предприятие "Арна" Буландынского района начинает приемку зерна в 07:00, завершается процесс в 03:00, пока не уедет последняя машина.
Фото: Региональная служба коммуникации Акмолинской области
"В день от 2 до 2,5 тыс. тонн принимаем. На сегодня уже 35 тыс. тонн к нам привезли. Пшеница и ячмень поступают из Буланды и близлежащих районов. Масличные культуры – из Шортанды, Акколя, Атбасара, Зеренды. Сначала влажность до 25% была, поэтому возникали сложности. Сейчас – в пределах 19-22%. Зерно отправляется на сушку. Что касается успеваемости, то у нас сейчас 3 тыс. тонн сырого запаса, это некритично, все контролируем. Работаем круглые сутки в две смены по 12 часов. Кадров достаточно, так как многие процессы автоматизированы", – рассказала директор хлебоприемного предприятия Клара Мендыбаева.
Также на территории находится лаборатория, где с помощью оборудования за минуту можно определить влажность зерна, а также уровень протеинов и клейковины. Здесь круглосуточно трудятся шесть человек.
К слову, ХПП "Арна" – сырьевая база для завода по переработке масличных культур "Бота-2015", которое, в свою очередь, расширяет свой потенциал.
"Наш завод перерабатывает 600 тонн сырья в сутки. Сейчас мы расширяем цеха для поднятия продукции конечной переработки – шроты, протеины, так как есть потребность у птицефабрик и комбикормовых заводов", – поделился Василий Боревич.
Предприятие "Журавлевка-1", расположенное в Буландынском районе, находится на территории 116 тыс. га. Здесь на сегодня убрали 30% урожая от общей площади, конкретно зерновых – порядка 45%.
Фото: Региональная служба коммуникации Акмолинской области
"Качество зерна разное, есть и 3, и 4 класс, все зависит от сортов и погодных условий. Средняя урожайность – 30 центнеров с гектара. Большой выработки не можем дать, так как утром роса, вечером отходит. Работаем не полный рабочий день, но стараемся до последнего работать в усиленном режиме. Из-за дождей поля не все еще подошли. Также влажность повышенная, из-за этого нет клейковины у зерна. Однако урожай по сравнению с прошлым годом выше, несмотря на все проблемы", – рассказал гендиректор предприятия Ерлан Токанов.
В ТОО "Журавлевка-1" для сушки зерна, помимо двух зерносушилок, используют рукава. В них закладывают зерно с влажностью до 18%, при более высокой влажности зерно сначала отправляют на сушку, а далее в рукава, где оно может храниться всю зиму.
"На сегодня засыпали в рукава около 20 тыс. тонн зерна. Один рукав способен вместить 200 тонн. Всего приобрели на 60 тыс. тонн хранения. Зимой планируем начать растаривать для дальнейшей подработки и вывозки. Рукава значительно ускоряют работу", – добавил Ерлан Токанов.
Кроме того, на предприятии выращивают и картошку на территории 232 га. Уборка урожая механизированная, задействованы три комбайна. Также есть овощехранилище мощностью 8 тыс.
На предприятии "Урюпинский и К" в Буландынском районе параллельно со сбором урожая заготавливают солому.
"У нас площадь 259 га. Убрали 40%. Влажность 14-15% сейчас, начинали при 22. Также прессуем солому для животноводства, так как это большой приоритет. Планируем собрать 2 тонны соломы", – поделился главный инженер предприятия "Урюпинский и К" Рамиль Ватхеев.
В Аккольском районе в ТОО "Енбек" выращивают настоящий эксклюзив – древнеегипетскую Хорасанскую пшеницу.
"Мы неделю убираем при хорошей погоде. Площадь зерновых более 9 тыс., убрали порядка 32%. Влажность утром 18-20%, к обеду до 16%. Пшеницу у себя сохраняем благодаря сушилкам, силосам. Урожайность – 20 центнеров с гектара, качество зерна неплохое", – рассказал главный агроном Андрей Зенченко.
Фото: Региональная служба коммуникации Акмолинской области
Работа на полях продолжается и после захода солнца, все для того, чтобы сохранить урожай. Так, механизатор предприятия "НЦПиЗХ им. А.И. Бараева" Владмир Адаменко поделился о том, как проходит уборка в ночное время.
"Уборка хорошо идет. С 8 утра до часу ночи работаем. Утром сначала измеряем влажность. В ночное время работать нормально, освещение есть, все видно. Комбайны у нас комфортные – есть магнитолы, кондиционеры", – добавил комбайнер.