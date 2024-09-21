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Законодательство РК

Действительно ли "Цефтриаксон" является смертельно опасным препаратом – ответ врачей

Действительно ли &quot;Цефтриаксон&quot; является смертельно опасным препаратом – ответ врачей, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 09:46 Фото: unsplash
В Казнете появилась рассылка, в которой один из популярных антибиотиков стали называть смертельно опасным препаратом, сообщает Zakon.kz.

На это накануне, 20 сентября 2024 года, отреагировали в пресс-службе ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области".

"В мессенджерах WhatsApp распространяется информация о случаях летального исхода после применения инъекций лекарственного препарата "Цефтриаксон". Предупреждаем, что данная информация является недостоверной", – говорится в заявлении.

В управлении также подчеркнули, что в медицинских организациях Костанайской области данные случаи не зарегистрированы.

"Также сообщаем, что за размещение и распространение ложной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах, на порталах открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, предусмотрена ответственность согласно статье 274 УК РК", – заключили в пресс-службе ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области".

Впервые подобная фейковая рассылка появилась в Сети в январе 2023 года. Тогда же в Минздраве РК ее назвали ложной. Затем она еще не раз была разослана в соцсетях. В августе 2024 года фейк вновь всплыл в Казнете.

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