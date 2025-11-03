Туристы из России вернулись с Мальдив со смертельно опасной лихорадкой
Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказали заболевшие. По их информации, лихорадку чаще подхватывают на островах Укулас и Тинаду из-за обилия комаров, которые ее переносят. По словам одной из заболевших, в российской инфекционной больнице ей сказали:
"Раньше поступало много туристов с денге из Таиланда, а сейчас почти все – вернувшиеся с Мальдив".
Еще один заболевший рассказал, что отдыхал с семьей на Мальдивах в середине октября. Накануне вылета домой у него появились сильная головная боль, повышенная температура, ломка мышц, слабость и тошнота. На пятый день по телу пошла сильная сыпь без зуда. Уже дома мужчина обратился к врачу, где у него взяли анализы на тропические лихорадки. Диагноз "денге" подтвердился. Николай уже почти выздоровел.
Фото: Telegram/Shot
Другая туристка из России столкнулась с симптомами смертельно опасной лихорадки уже по прибытии в Москву. У нее повысилась температура до 40, возникли рвота, озноб и сильная головная боль. Девушке поставили диагноз "денге" и положили в больницу. На фоне лихорадки у нее пошли осложнения на селезенку и поджелудочную. Девушка лежала в реанимации, сейчас продолжает лечение.
Российские туристы, регулярно отдыхающие на Мальдивах, считают, что случаи заболевания денге на островах участились. Сейчас они вооружаются максимальной защитой, чтобы не подхватить лихорадку.
В конце лета в России выявили лихорадку чикунгунья у мужчины, вернувшегося из Шри-Ланки.