К жителям Алматы, Актобе и Атырау синоптики обратились с предупреждением
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" в субботу обратились к жителям трех городов республики, сообщает Zakon.kz.
Их предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).
"21 сентября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актобе, Атырау, Алматы", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
Ранее синоптики предупредили о резкой смене погоды в Казахстане.
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