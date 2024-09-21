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К жителям Алматы, Актобе и Атырау синоптики обратились с предупреждением

Алматы, плохая погода, тучи, вид на город Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 09:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" в субботу обратились к жителям трех городов республики, сообщает Zakon.kz.

Их предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).

"21 сентября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актобе, Атырау, Алматы", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Ранее синоптики предупредили о резкой смене погоды в Казахстане.

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Казгидромет Погода Актобе Алматы Атырау 2024 год Прогноз погоды
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