Мороз и высокая пожароопасность: синоптики предупреждают о резкой смене погоды в РК

В РГП "Казгидромет" распространили штормовое предупреждение на ближайшие дни в Астане и нескольких областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали синоптики, 21 сентября на большей части Атырауской области и Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.



Кроме того, на большей части Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность.



На большей части Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится высокая пожарная опасность.



В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте в Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

21 сентября в Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. г. Актау: 21 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде – чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман. На юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.



На севере, западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.25 сентября ночью в Абайской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до -2-7°С.



В регионах: Астана, Акмолинская область, Восточно-Казахстанская область, Карагандинская область, Костанайская область, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область:



24 сентября на севере, востоке, 25 сентября днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). 26 сентября ночью на севере, востоке области ожидается снег. 24-26 сентября ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман, 26 сентября – гололед. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. 25 сентября ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза.

24 сентября ночью в Костанайской области, 25 сентября ночью в Карагандинской, Абайской областях ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -2-7°С.



24-25 сентября на севере, востоке Акмолинской области ожидается ночью снег, днем – осадки (дождь, снег), ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. 24 сентября ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -2-7°С.

В столице Казахстана – Астане – ночью 24 сентября прогнозируется резкое понижение температуры до -2-4°С.

26 сентября на севере, востоке Павлодарской области ожидается ночью снег, днем – осадки (дождь, снег), ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. 24 сентября ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -2-7°С.

25-27 сентября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ночью снег, днем – осадки (дождь, снег), ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с, 26-27 сентября порывы 23-28 м/с. 25 сентября ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -2-7°С.

25-27 сентября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ночью снег, днем – осадки (дождь, снег), ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с, 26-27 сентября порывы 23-28 м/с. 25 сентября ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -2-7°С.

Ранее в "Казгидромете" рассказали о погоде в городе Алматы, которая ожидается в течение недели.