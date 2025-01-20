Жителей Алматы и Атырау предупредили синоптики

Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня обратились к жителям двух городов республики с предупреждением, сообщает Zakon.kz№

Из него следует, что алматинцев и атыраусцев ожидают неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

"20 января 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городе Алматы и ночью в городе Атырау", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на понедельник, 20 января, синоптики объявили штормовое предупреждение.

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