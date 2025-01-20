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Общество

Жителей Алматы и Атырау предупредили синоптики

Смог, загрязнение воздуха, канатная дорога, Алматы, зима , фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 09:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня обратились к жителям двух городов республики с предупреждением, сообщает Zakon.kz№

Из него следует, что алматинцев и атыраусцев ожидают неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

"20 января 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городе Алматы и ночью в городе Атырау", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на понедельник, 20 января, синоптики объявили штормовое предупреждение.

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О том, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 20 по 23 января, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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