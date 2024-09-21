Подведены итоги социально-экономического развития ВКО

В ВКО на очередной сессии маслихата подвели итоги социально-экономического развития области. Отмечалось, что все инициативы по улучшению индикаторов инициированы в рамках Послания президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев отметил, что одним из ключевых направлений для региона является диверсификация экономики. ВКО располагает всеми необходимыми ресурсами для развития собственного производства в различных секторах.

Фото: пресс-центр ВКО

В качестве положительного примера был назван район Алтай, где на выставке "Одно село – один продукт" местные производители представили широкий ассортимент товаров – от подсолнечного масла до хозяйственного мыла. Этот опыт показывает, что в регионе есть потенциал для запуска новых производств, которые ранее не существовали.

Одной из приоритетных задач для региона является и снижение уровня безработицы. В настоящее время он составляет 4,6%, что ниже среднего показателя по Казахстану (4,7%). В рамках региональной карты занятости и национальных проектов в области планируется создать 32 тыс. рабочих мест, из которых 26,6 тыс. будут постоянными, а 8,4 тыс. – временными. С начала года уже создано 20 тыс. рабочих мест, в том числе 12 тыс. постоянных.

Фото: пресс-центр ВКО

Здравоохранение региона продолжает получать значительные инвестиции. В регионе насчитывается 364 медицинских объекта, из которых 65 требуют ремонта. В рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023 году введено в эксплуатацию 17 объектов, а к концу 2024 года планируется завершить строительство еще 19.

Кроме того, продолжается возведение крупных медицинских учреждений: Центра гематологии в Усть-Каменогорске, многопрофильного больничного комплекса в Риддере и поликлиники в Уланском районе.

Одной из приоритетных задач для Восточного Казахстана является развитие туристической инфраструктуры. Программа "Год дорог" направлена на улучшение качества трасс и туристических маршрутов. Из 600 км дорог, которые подлежат ремонту, 121 км проходит через туристические зоны. Вдоль этих маршрутов будут построены объекты придорожного сервиса.

Положительные результаты отмечены и в сфере сельского хозяйства. Урожайность зерновых и масличных культур в ВКО увеличилась на 25%, а доля переработанной продукции в экспорте выросла с 37,6% до 67,5%. Реализовано 15 крупных проектов на сумму 38,3 млрд тенге, среди которых запуск мукомольного завода в Усть-Каменогорске и внедрение водосберегающих технологий. В Уланском районе применяются системы дождевального орошения, а в Зайсане – капельного, что способствует рациональному использованию воды.

В октябре планируется открытие крупнейшего в Казахстане моста через Бухтарминское водохранилище. Кроме того, идет реконструкция Осиновского перевала и ремонт дорог, что обеспечит транспортную связь для отдаленных районов.

По словам Акима ВКО Ермека Кошербаева, есть все условия для создания в регионе транспортно-логистического хаба.

Фото: пресс-центр ВКО

До конца года в регионе будет введено 400 тыс. кв. м жилья, в том числе 769 арендных квартир и 672 квартиры кредитного жилья. Впервые в республике реализуется программа льготной ипотеки для специалистов, способствуя привлечению кадров в регион.