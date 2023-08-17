Токаеву представили прогноз социально-экономического развития страны

Под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по вопросам прогноза социально-экономического развития страны и проекта республиканского бюджета на 2024-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 17 августа, в совещании приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов, руководители госорганов финансово-экономического блока, Национального банка и Высшей аудиторской палаты.

Президенту доложили о ситуации в мировой экономике и представили прогноз социально-экономического развития страны, а также параметры проекта республиканского бюджета на 2024-2026 годы.

"Глава государства подчеркнул важность проведения взвешенной макроэкономической политики, соблюдения всех обязательств, принятых государством в социальной сфере. Президент отметил необходимость полноценного финансирования запланированных инфраструктурных и социальных проектов, поддержки и развития реального сектора экономики, общегосударственных расходов, в том числе направленных на повышение эффективности оборонной и правоохранительной систем", – сообщили в пресс-службе Акорды.

По итогам совещания Касым-Жомарт Токаев поручил правительству усилить контроль над бюджетным процессом, обеспечить макроэкономическую стабильность и повысить финансовую дисциплину государственных органов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял главу МВД Марата Ахметжанова.