Токаев положительно оценил социально-экономическое развитие Алматинской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил темпы социально-экономического развития Алматинской области и отметил работу акима региона Марата Султангазиева.

Выступая на встрече с общественностью области, глава государства напомнил, что в этом году исполняется четыре года со дня присвоения городу Қонаев статуса областного центра.



"В городе проводится масштабная работа. Город постепенно укрепляет свое положение как административного, туристического и делового центра. Это заслуга акима Марата Султангазиева", – подчеркнул президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Алматинская область обладает всеми необходимыми ресурсами для дальнейшего устойчивого развития и уже сегодня привлекает внимание инвесторов. Особое значение для будущего региона имеют проекты развития городов Қонаев и Алатау.

Президент также отметил положительную динамику ключевых экономических показателей. По итогам 2025 года объем валового регионального продукта достиг 6,7 трлн тенге, увеличившись на 5,4%. С начала текущего года в экономику области привлечено 266,2 млрд тенге инвестиций, а объем промышленного производства составил порядка 900 млрд тенге.

Глава государства выразил уверенность, что совместная работа государства и общества позволит обеспечить дальнейшее развитие Алматинской области и достижение всех поставленных целей.