#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Токаев положительно оценил социально-экономическое развитие Алматинской области

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 19:40 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил темпы социально-экономического развития Алматинской области и отметил работу акима региона Марата Султангазиева.

Выступая на встрече с общественностью области, глава государства напомнил, что в этом году исполняется четыре года со дня присвоения городу Қонаев статуса областного центра.

"В городе проводится масштабная работа. Город постепенно укрепляет свое положение как административного, туристического и делового центра. Это заслуга акима Марата Султангазиева", – подчеркнул президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Алматинская область обладает всеми необходимыми ресурсами для дальнейшего устойчивого развития и уже сегодня привлекает внимание инвесторов. Особое значение для будущего региона имеют проекты развития городов Қонаев и Алатау.

Президент также отметил положительную динамику ключевых экономических показателей. По итогам 2025 года объем валового регионального продукта достиг 6,7 трлн тенге, увеличившись на 5,4%. С начала текущего года в экономику области привлечено 266,2 млрд тенге инвестиций, а объем промышленного производства составил порядка 900 млрд тенге.

Глава государства выразил уверенность, что совместная работа государства и общества позволит обеспечить дальнейшее развитие Алматинской области и достижение всех поставленных целей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
20:15, Сегодня
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Италии
встреча с президентом
18:04, 01 декабря 2025
Токаеву представили планы по развитию Алматинской агломерации
Аким СКО доложил Токаеву о социально-экономическом развитии региона
12:31, 13 декабря 2023
Аким СКО доложил Токаеву о социально-экономическом развитии региона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
20:39, Сегодня
Александр Зверев стал первым полуфиналистом "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: UWW
20:17, Сегодня
Ради битвы с Сидаковым: Мурат Джакупов одержал победу на претендентском турнире
Фото: UFC
19:56, Сегодня
Царукян ответил, может ли Чимаев остаться в среднем весе UFC
Фото: КФФ
19:18, Сегодня
Форвард сборной Казахстана Омиртаев может вернуться в "Актобе"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: