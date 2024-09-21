Кто поддержал масштабный экологический субботник в Астане

Более 5 тыс. представителей объектов предпринимательства вышли на общегородской субботник, который стартовал 21 сентября 2024 года в рамках экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day).

Более 5 тыс. предпринимателей Астаны поддержали масштабный экологический субботник.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, представители объектов предпринимательства ‒ субъекты малого и среднего бизнеса, предприятия, торговые центры, Индустриальный парк №1, салоны, кафе, магазины, другие частные компании и организации наводили порядок на прилегающих к их объектам территориях.

"Будем и в дальнейшем проводить и участвовать в таких мероприятиях. Всегда приятно делать добрые дела. Мы очень любим свой город и хотим, чтобы он был чистым и красивым", ‒ отметил столичный предприниматель, директор завода "Cominvest Group" Даурен Такеев.

Фото: gov.kz

Также столичный бизнесмен призвал других предпринимателей смотреть и убирать свои прилегающие территории, а жителей – выходить и убирать свои дворы.

"Давайте вместе сделаем Астану образцом чистоты и порядка. Мы любим этот город и гордимся тем, что можем внести свою лепту в его благоустройство. Спасибо всем, кто сегодня присоединился к субботнику", – призвал всех коллег директор предприятия "MFA International" Нурали Егенов.

Фото: gov.kz

В рамках экоакции в Астане проводятся: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов и другое. Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

Фото: gov.kz

Жители активно вносят свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми семьями и коллективами вышли на уборку города.

Во время экологической акции в пяти районах будут высажены свыше 2 тыс. зеленых насаждений.

Фото: gov.kz

Напомним, в столице запущен новый социальный проект Taza Astana. Проект направлен на создание системной работы по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты подъездных групп многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий.