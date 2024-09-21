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Более 62 тысяч человек стали участниками субботника в Астане

субботник, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 17:12 Фото: акимат Астаны
Более 62 тысяч человек собрал масштабный общегородской субботник, который состоялся в столице 21 сентября 2024 года. Мероприятие проходило в рамках экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day), сообщает Zakon.kz.
"Его участниками стали жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, спортсмены и деятели культуры, представители интеллигенции, депутаты маслихата, ОСИ (КСК) и другие", – сообщили в пресс-службе акимата Астаны.
субботник, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 17:12

Фото: акимат Астаны

Экоакция направлена на благоустройство, озеленение и санитарную очистку города. В ее рамках в столице проводят уборку сетей ливневой и арычной канализаций, улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

субботник, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 17:12

Фото: акимат Астаны

субботник, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 17:12

Фото: акимат Астаны

"Каждый житель активно вносит вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми подъездами вышли, чтобы сделать свой двор чище. Во всех районах провели уборку парков, скверов и дворов, высадили еще свыше двух тысяч деревьев, в том числе – березы, дубы, ели, сосны, хвойные и лиственные деревья, сирень", – добавили в акимате.

Участники акции собрали и вывезли на полигон более 170 тонн мусора, вымыли остановочные павильоны, светофорные объекты, подземные и надземные переходы. К работам привлекли 730 единиц грузовой и погрузочной техники.

Также во время экоакции ликвидировали четыре несанкционированные свалки. Для вывоза мусора совершили свыше 90 рейсов большегрузов.

субботник, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 17:12

Фото: акимат Астаны

Напомним, масштабные общегородские субботники в Астане проводят на постоянной основе. Вместе с тем, в столице запущен новый социальный проект Taza Astana. Он направлен на создание системной работы по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты подъездных групп многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий.

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