19 блокпостов установили на трассах Карагандинской области: что нужно знать водителям
На постах полицейские проверяют транспорт, перевозящий скот и мясо, а также документы об их происхождении. Если необходимых документов нет или они вызывают вопросы, транспорт доставляют в отдел полиции для проверки и установления владельца груза.
По данным полиции, в прошлом году на мобильных постах выявили восемь фактов скотокрадства. В частности, возле Темиртау обнаружили 46 лошадей, похищенных в Акмолинской области.
С начала этого года в Карагандинской области зарегистрировано 25 фактов хищения скота, 14 из них раскрыты. Полиция также пресекла деятельность четырех преступных групп. Одну из них, состоявшую из трех человек, задержали в июле. Следствие установило их причастность к семи фактам скотокрадства, дело уже направлено в суд.
Мобильные блокпосты будут работать до наступления зимы.
В Казахстане с начала года в суды направили 45 уголовных дел в отношении участников организованных преступных групп, сообщили ранее в МВД.