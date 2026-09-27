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События

19 блокпостов установили на трассах Карагандинской области: что нужно знать водителям

блокпосты, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 13:17 Фото: МВД РК
В Карагандинской области усилили контроль за перевозкой скота и мясной продукции накануне осеннего забоя. С 25 сентября на республиканских и областных трассах региона работают 19 мобильных блокпостов, сообщает Zakon.kz.

На постах полицейские проверяют транспорт, перевозящий скот и мясо, а также документы об их происхождении. Если необходимых документов нет или они вызывают вопросы, транспорт доставляют в отдел полиции для проверки и установления владельца груза.

По данным полиции, в прошлом году на мобильных постах выявили восемь фактов скотокрадства. В частности, возле Темиртау обнаружили 46 лошадей, похищенных в Акмолинской области.

С начала этого года в Карагандинской области зарегистрировано 25 фактов хищения скота, 14 из них раскрыты. Полиция также пресекла деятельность четырех преступных групп. Одну из них, состоявшую из трех человек, задержали в июле. Следствие установило их причастность к семи фактам скотокрадства, дело уже направлено в суд.

Мобильные блокпосты будут работать до наступления зимы.

В Казахстане с начала года в суды направили 45 уголовных дел в отношении участников организованных преступных групп, сообщили ранее в МВД.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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