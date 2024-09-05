Миллиард тенге, выделенный государством на покупку скота, украли фермеры

Агентство по финансовому мониторингу выявило факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного крупного рогатого скота (КРС) в Актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках госпрограммы "Сыбага", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным АФМ, во время следствия установлены трое граждан, которые, являясь представителями четырех крестьянских хозяйств, с использованием фиктивных документов обналичили государственные субсидии и кредитные средства, выделенные на приобретение племенного КРС.

"Противоправными действиями государству причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму почти 1 млрд тенге. В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен. За мошенничество в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса приговором суда трое лиц осуждены к 5 годам лишения свободы", – сказано в сообщении.

Движимое и недвижимое имущество осужденных конфисковано в доход государства.

Ранее АФМ сообщало о приговоре директору и главбуху ТОО "Балхаш Жылу", которые совершили хищение бюджетных средств, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения Балхаша.