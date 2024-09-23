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Туранских тигров привезли в Казахстан из Нидерландов

Заповедник, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 08:44 Фото: pixabay
В Прибалхашье привезли двух тигров, сообщает Zakon.kz.

Самка и самец привезены из Нидерландов. Это сделано для восстановления популяции туранских тигров. В Казахстане их поселили в Иле-Балхашском резервате в Алматинской области, сообщает Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

Это тигры, которые приспособлены жить в суровых погодных условиях.

18 сентября министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса рассказал о планах по реинтродукции тигров в Казахстане.

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