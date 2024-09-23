Туранских тигров привезли в Казахстан из Нидерландов
Фото: pixabay
В Прибалхашье привезли двух тигров, сообщает Zakon.kz.
Самка и самец привезены из Нидерландов. Это сделано для восстановления популяции туранских тигров. В Казахстане их поселили в Иле-Балхашском резервате в Алматинской области, сообщает Telegram-канал "Вечерняя Караганда".
Это тигры, которые приспособлены жить в суровых погодных условиях.
18 сентября министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса рассказал о планах по реинтродукции тигров в Казахстане.
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