Туранских тигров привезли в Казахстан из Нидерландов

В Прибалхашье привезли двух тигров, сообщает Zakon.kz.

Самка и самец привезены из Нидерландов. Это сделано для восстановления популяции туранских тигров. В Казахстане их поселили в Иле-Балхашском резервате в Алматинской области, сообщает Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

Это тигры, которые приспособлены жить в суровых погодных условиях.

18 сентября министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса рассказал о планах по реинтродукции тигров в Казахстане.