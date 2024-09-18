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В Казахстан привезут двух тигров из Нидерландов

В Казахстан привезут двух тигров из Нидерландов, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 14:22 Фото: pxhere
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса 18 сентября 2024 года рассказал о планах по реинтродукции тигров в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что соответствующий документ был подписан со Всемирным фондом дикой природы. 

"Финансирование полностью идет с их стороны. Мы в этом году готовы принять первых тигров. Сегодня подготовили условия для приема этих тигров. Туранский тигр является близким родственником амурского тигра. Это два вида, которые переносят очень низкие температуры. Остальные, которые в Непале, Индии и других странах, более теплолюбивые. Поэтому сегодня мы планируем привезти двух амурских тигров из зоопарка Нидерландов", – отметил он. 

По его словам, они будут содержаться в вольерных условиях на площади 10 гектаров в устье реки Или на территории специально созданного Иле-Балхашского резервата.

"Они не будут выпускаться на свободу. Но полученное потомство будет адаптироваться к естественным условиям, будет выпускаться уже в природу. Кроме того, на следующий год мы ожидаем получить еще 3-4 тигров из России. Тоже амурские. С шестью тиграми мы начнем работу по восстановлению исчезнувшего в Казахстане вида, как и лошади Пржевальского… Тигров дадут нам бесплатно", – резюмировал министр.

4 сентября 2024 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал, что Россия готова передать своих тигров Казахстану. 

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