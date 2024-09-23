Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие дороги перекроют 29 сентября из-за "Алматы марафона"

Какие дороги перекроют 29 сентября из-за &quot;Алматы марафона&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 14:57 Фото: pxhere
29 сентября 2024 года в Алматы состоится тринадцатый по счету Almaty Marathon. В этот день с 06:20 до 12:30 будет частично перекрыто движение на дорогах. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться, сообщает Zakon.kz.

По данным Оргкомитета, старт и финиш традиционно пройдут на Площади Республики.

"Поэтому по ул. Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6:00 28 сентября до 22:00 29 сентября", – говорится в сообщении.

Какие дороги перекроют 29 сентября из-за "Алматы марафона", фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 14:57

Фото: Almaty Marathon

29 сентября:

  • Движение по пр. Назарбаева от ул. Сатпаева до пр. аль-Фараби будет полностью перекрыто с 06:25 до 09:35. Альтернативный проезд по пр. Достык в оба направления.
  • Движение по пр. аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Шашкина будет частично перекрыто с 06:30 до 9:45 в день мероприятия. Южная сторона пр. аль-Фараби будет открыта для проезда автотранспорта. Альтернативный проезд в западном направлении будет осуществляться по ул. Толе би и пр. Абая.
  • Движение по пр. аль-Фараби в западном направлении от ул. Шашкина до ул. Саина будет частично перекрыто с 06:35 до 10:15, южная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении по пр. Абая.
  • Движение по ул. Саина в северном направлении от пр. аль-Фараби до пр. Абая будет перекрыто с 07:00 до 11:00, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Бауыржана Момышулы.
  • Движение по пр. Абая в восточном направлении от ул. Саина до ул. Розыбакиева будет перекрыто с 07:10 до 11:30, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении возможен по пр. Аль-Фараби, ул. Толе би, ул. Курмангазы, ул. Кабанбай батыра.
  • Движение по пр. Абая от ул. Розыбакиева до ул. Байтурсынова будет полностью перекрыто с 07:20 до 12:00. Альтернативный проезд по пр. аль-Фараби.
  • Движение по ул. Байтурсынова от пр. Абая до ул. Сатпаева будет полностью перекрыто с 07:30 до 12:15.
  • Движение по ул. Сатпаева в восточном направлении от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан будет полностью перекрыто с 07:40 до 12:30. Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по ул. Толе би.
  • Движение по ул. Шашкина от пр. аль-Фараби до ул. Тимирязева будет полностью перекрыто с 07:30 до 08:05. Альтернативный проезд по ул. Маркова.
  • Движение по ул. Тимирязева от ул. Шашкина до ул. Байзакова будет полностью перекрыто с 07:30 до 08:15. Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по пр. аль-Фараби.
  • Движение по ул. Байзакова от ул. Тимирязева до ул. Курмангазы будет частично перекрыто с 07:35 до 08:50. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Ауэзова, в южном направлении по ул. Манаса.
  • Движение по ул. Курмангазы от ул. Байзакова до ул. Байсетова будет частично перекрыто с 07:40 до 08:10. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Толе би.
  • Движение по пр. Абылай Хана от ул. Курмангазы до пр. Абая будет частично перекрыто с 07:45 до 09:15. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Кунаева, в южном направлении по ул. Достык.
  • Движение по ул. Желтоксан от пр. Абая до ул. Сатпаева будет частично перекрыто с 07:50 до 09:20. Альтернативный проезд по ул. Достык.

Также предоставлены маршруты для проезда к площади на авто

  1. По ул. Желтоксан на юг до ул. Сатпаева.
  2. По ул. Сатпаева на запад до пр. Назарбаева.
  3. По пр. Назарбаева на юг до ул. Сатпаева.
  4. По южной стороне пр. аль-Фараби до "Нурлы-Тау" и пройти пешком до Площади Республики.
  5. По пр. Абая на запад до ул. Желтоксан.
  6. По ул. Шевченко и Курмангазы до ул. Желтоксан.
  7. На метро до станции "Абай".

Ранее стало известно, что в Алматы на 10 дней введут ограничения из-за пробивки проспекта Абая: с 23:00 19 сентября до 23:00 29 сентября будет перекрыто движение на участке от проспекта Алатау до улицы Строительная.

Читайте также

Ожидается ли снег в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 сентября
Ожидается ли снег в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 сентября
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги
К казахстанским студентам обратились с важной информацией о стипендии
Анастасия Московчук
Алматы 2024 год Дороги Марафоны Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана в понедельник
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
Кортеж с делегацией послов подорвался на мине в Пакистане
Кортеж с делегацией послов подорвался на мине в Пакистане: среди дипломатов был посол РК
золото, контрабанда
Набитый золотом Lexus пытался въехать в Казахстан из Кыргызстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: