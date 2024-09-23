Какие дороги перекроют 29 сентября из-за "Алматы марафона"
Фото: pxhere
29 сентября 2024 года в Алматы состоится тринадцатый по счету Almaty Marathon. В этот день с 06:20 до 12:30 будет частично перекрыто движение на дорогах. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться, сообщает Zakon.kz.
По данным Оргкомитета, старт и финиш традиционно пройдут на Площади Республики.
"Поэтому по ул. Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6:00 28 сентября до 22:00 29 сентября", – говорится в сообщении.
Фото: Almaty Marathon
29 сентября:
- Движение по пр. Назарбаева от ул. Сатпаева до пр. аль-Фараби будет полностью перекрыто с 06:25 до 09:35. Альтернативный проезд по пр. Достык в оба направления.
- Движение по пр. аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Шашкина будет частично перекрыто с 06:30 до 9:45 в день мероприятия. Южная сторона пр. аль-Фараби будет открыта для проезда автотранспорта. Альтернативный проезд в западном направлении будет осуществляться по ул. Толе би и пр. Абая.
- Движение по пр. аль-Фараби в западном направлении от ул. Шашкина до ул. Саина будет частично перекрыто с 06:35 до 10:15, южная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении по пр. Абая.
- Движение по ул. Саина в северном направлении от пр. аль-Фараби до пр. Абая будет перекрыто с 07:00 до 11:00, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Бауыржана Момышулы.
- Движение по пр. Абая в восточном направлении от ул. Саина до ул. Розыбакиева будет перекрыто с 07:10 до 11:30, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении возможен по пр. Аль-Фараби, ул. Толе би, ул. Курмангазы, ул. Кабанбай батыра.
- Движение по пр. Абая от ул. Розыбакиева до ул. Байтурсынова будет полностью перекрыто с 07:20 до 12:00. Альтернативный проезд по пр. аль-Фараби.
- Движение по ул. Байтурсынова от пр. Абая до ул. Сатпаева будет полностью перекрыто с 07:30 до 12:15.
- Движение по ул. Сатпаева в восточном направлении от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан будет полностью перекрыто с 07:40 до 12:30. Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по ул. Толе би.
- Движение по ул. Шашкина от пр. аль-Фараби до ул. Тимирязева будет полностью перекрыто с 07:30 до 08:05. Альтернативный проезд по ул. Маркова.
- Движение по ул. Тимирязева от ул. Шашкина до ул. Байзакова будет полностью перекрыто с 07:30 до 08:15. Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по пр. аль-Фараби.
- Движение по ул. Байзакова от ул. Тимирязева до ул. Курмангазы будет частично перекрыто с 07:35 до 08:50. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Ауэзова, в южном направлении по ул. Манаса.
- Движение по ул. Курмангазы от ул. Байзакова до ул. Байсетова будет частично перекрыто с 07:40 до 08:10. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Толе би.
- Движение по пр. Абылай Хана от ул. Курмангазы до пр. Абая будет частично перекрыто с 07:45 до 09:15. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Кунаева, в южном направлении по ул. Достык.
- Движение по ул. Желтоксан от пр. Абая до ул. Сатпаева будет частично перекрыто с 07:50 до 09:20. Альтернативный проезд по ул. Достык.
Также предоставлены маршруты для проезда к площади на авто
- По ул. Желтоксан на юг до ул. Сатпаева.
- По ул. Сатпаева на запад до пр. Назарбаева.
- По пр. Назарбаева на юг до ул. Сатпаева.
- По южной стороне пр. аль-Фараби до "Нурлы-Тау" и пройти пешком до Площади Республики.
- По пр. Абая на запад до ул. Желтоксан.
- По ул. Шевченко и Курмангазы до ул. Желтоксан.
- На метро до станции "Абай".
Ранее стало известно, что в Алматы на 10 дней введут ограничения из-за пробивки проспекта Абая: с 23:00 19 сентября до 23:00 29 сентября будет перекрыто движение на участке от проспекта Алатау до улицы Строительная.
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