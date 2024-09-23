Какие дороги перекроют 29 сентября из-за "Алматы марафона"

Фото: pxhere

29 сентября 2024 года в Алматы состоится тринадцатый по счету Almaty Marathon. В этот день с 06:20 до 12:30 будет частично перекрыто движение на дорогах. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться, сообщает Zakon.kz.

По данным Оргкомитета, старт и финиш традиционно пройдут на Площади Республики. "Поэтому по ул. Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6:00 28 сентября до 22:00 29 сентября", – говорится в сообщении. Фото: Almaty Marathon 29 сентября: Движение по пр. Назарбаева от ул. Сатпаева до пр. аль-Фараби будет полностью перекрыто с 06:25 до 09:35. Альтернативный проезд по пр. Достык в оба направления.

Движение по пр. аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Шашкина будет частично перекрыто с 06:30 до 9:45 в день мероприятия. Южная сторона пр. аль-Фараби будет открыта для проезда автотранспорта. Альтернативный проезд в западном направлении будет осуществляться по ул. Толе би и пр. Абая.

Движение по пр. аль-Фараби в западном направлении от ул. Шашкина до ул. Саина будет частично перекрыто с 06:35 до 10:15, южная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении по пр. Абая.

Движение по ул. Саина в северном направлении от пр. аль-Фараби до пр. Абая будет перекрыто с 07:00 до 11:00, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Бауыржана Момышулы.

Движение по пр. Абая в восточном направлении от ул. Саина до ул. Розыбакиева будет перекрыто с 07:10 до 11:30, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении возможен по пр. Аль-Фараби, ул. Толе би, ул. Курмангазы, ул. Кабанбай батыра.

Движение по пр. Абая от ул. Розыбакиева до ул. Байтурсынова будет полностью перекрыто с 07:20 до 12:00. Альтернативный проезд по пр. аль-Фараби.

Движение по ул. Байтурсынова от пр. Абая до ул. Сатпаева будет полностью перекрыто с 07:30 до 12:15.

Движение по ул. Сатпаева в восточном направлении от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан будет полностью перекрыто с 07:40 до 12:30. Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по ул. Толе би.

Движение по ул. Шашкина от пр. аль-Фараби до ул. Тимирязева будет полностью перекрыто с 07:30 до 08:05. Альтернативный проезд по ул. Маркова.

Движение по ул. Тимирязева от ул. Шашкина до ул. Байзакова будет полностью перекрыто с 07:30 до 08:15. Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по пр. аль-Фараби.

Движение по ул. Байзакова от ул. Тимирязева до ул. Курмангазы будет частично перекрыто с 07:35 до 08:50. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Ауэзова, в южном направлении по ул. Манаса.

Движение по ул. Курмангазы от ул. Байзакова до ул. Байсетова будет частично перекрыто с 07:40 до 08:10. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Толе би.

Движение по пр. Абылай Хана от ул. Курмангазы до пр. Абая будет частично перекрыто с 07:45 до 09:15. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Кунаева, в южном направлении по ул. Достык.

Движение по ул. Желтоксан от пр. Абая до ул. Сатпаева будет частично перекрыто с 07:50 до 09:20. Альтернативный проезд по ул. Достык. Также предоставлены маршруты для проезда к площади на авто По ул. Желтоксан на юг до ул. Сатпаева. По ул. Сатпаева на запад до пр. Назарбаева. По пр. Назарбаева на юг до ул. Сатпаева. По южной стороне пр. аль-Фараби до "Нурлы-Тау" и пройти пешком до Площади Республики. По пр. Абая на запад до ул. Желтоксан. По ул. Шевченко и Курмангазы до ул. Желтоксан. На метро до станции "Абай". Ранее стало известно, что в Алматы на 10 дней введут ограничения из-за пробивки проспекта Абая: с 23:00 19 сентября до 23:00 29 сентября будет перекрыто движение на участке от проспекта Алатау до улицы Строительная. Читайте также Ожидается ли снег в Астане, Алматы и Шымкенте 24-26 сентября Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн К казахстанским студентам обратились с важной информацией о стипендии

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