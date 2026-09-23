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События

Часть дорог перекроют в Алматы 26-27 сентября из-за забега

марафон в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 15:40 Фото: pixabay
27 сентября 2026 года состоится 15-й юбилейный Almaty Marathon. В связи с чем часть дорог будет частично перекрыта 26 и 27 сентября, сообщает Zakon.kz.

Дороги будут открываться поэтапно по мере прохождения участников.

Старт – на площади Абая. Поэтому на проспекте Достык, от улицы Сатпаева до улицы Курмангазы, обе стороны движения будут перекрыты с 20:00 26 сентября до 13:00 27 сентября. Проспект Абая, от проспекта Достык до проспекта Назарбаева, будет перекрыт с 15:00 26 сентября до 15:00 27 сентября.

Финиш будет расположен на площади Республики. На улице Сатпаева, от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева, обе стороны движения будут перекрыты с 06:00 26 сентября до 00:00 28 сентября. Также будет перекрыта улица Желтоксан, от проспекта Абая до улицы Сатпаева, с 20:00 26 сентября до 18:00 27 сентября.

На проспекте Абая, от улицы Момышулы до проспекта Сейфуллина, движение по северной стороне будет перекрыто с 06:00 до 09:15. Альтернативный проезд возможен по проспекту аль-Фараби в обоих направлениях.

На проспекте Абая, от проспекта Сейфуллина до улицы Момышулы, движение по южной стороне будет перекрыто с 08:00 до 10:35. Альтернативный проезд возможен по проспекту аль-Фараби в обоих направлениях.

На улице Сатпаева, от улицы Желтоксан до улицы Масанчи, обе стороны движения будут перекрыты с 08:40 до 10:55. Альтернативный проезд возможен по улице Толе би и проспекту аль-Фараби.

Улица Богенбай батыра, от проспекта Достык до улицы Масанчи, будет полностью перекрыта с 08:35 до 11:15. Движение автотранспорта будет ограничено в обоих направлениях.

Улица Кабанбай батыра, от проспекта Достык до улицы Масанчи, будет полностью перекрыта с 08:50 до 12:00. Движение автотранспорта будет ограничено в обоих направлениях.

Улица Шевченко, от проспекта Достык до улицы Муратбаева, будет перекрыта с 09:05 до 12:50. Альтернативный проезд возможен по проспекту аль-Фараби и улице Толе би.

Проспект Достык, от улицы Курмангазы до улицы Богенбай батыра, будет перекрыт с 08:30 до 12:50.

Улица Курмангазы, от проспекта Достык до улицы Муратбаева, будет полностью перекрыта с 09:25 до 13:30.

Улица Наурызбай батыра, от улицы Курмангазы до проспекта Абая, будет полностью перекрыта с 09:35 до 13:30.

Проспект Абая, от проспекта Сейфуллина до проспекта Назарбаева, будет полностью перекрыт с 06:00 до 13:30.

График перекрытий составлен с учетом расчетного времени движения участников по маршруту.

Рекомендуемые маршруты проезда к площади Абая на автомобиле:

1. По проспекту Достык в северном направлении до улицы Сатпаева.

2. По проспекту Достык в южном направлении до улицы Курмангазы.

3. По улице Зенкова в южном направлении до улицы Курмангазы, далее – пешком до площади Абая.

4. По проспекту Назарбаева в северном направлении до проспекта Абая, далее – пешком до площади Абая.

5. По улице Кунаева до проспекта Абая.

6. На метро до станции "Абай".

В Алматы на Терренкуре появился новый мурал, приуроченный ко Дню города и 15-летию Almaty Marathon. Работу разместили в тоннеле под пр. аль-Фараби – одном из популярных маршрутов для пробежек, тренировок и активных прогулок.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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