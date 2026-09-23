Часть дорог перекроют в Алматы 26-27 сентября из-за забега
Дороги будут открываться поэтапно по мере прохождения участников.
Старт – на площади Абая. Поэтому на проспекте Достык, от улицы Сатпаева до улицы Курмангазы, обе стороны движения будут перекрыты с 20:00 26 сентября до 13:00 27 сентября. Проспект Абая, от проспекта Достык до проспекта Назарбаева, будет перекрыт с 15:00 26 сентября до 15:00 27 сентября.
Финиш будет расположен на площади Республики. На улице Сатпаева, от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева, обе стороны движения будут перекрыты с 06:00 26 сентября до 00:00 28 сентября. Также будет перекрыта улица Желтоксан, от проспекта Абая до улицы Сатпаева, с 20:00 26 сентября до 18:00 27 сентября.
На проспекте Абая, от улицы Момышулы до проспекта Сейфуллина, движение по северной стороне будет перекрыто с 06:00 до 09:15. Альтернативный проезд возможен по проспекту аль-Фараби в обоих направлениях.
На проспекте Абая, от проспекта Сейфуллина до улицы Момышулы, движение по южной стороне будет перекрыто с 08:00 до 10:35. Альтернативный проезд возможен по проспекту аль-Фараби в обоих направлениях.
На улице Сатпаева, от улицы Желтоксан до улицы Масанчи, обе стороны движения будут перекрыты с 08:40 до 10:55. Альтернативный проезд возможен по улице Толе би и проспекту аль-Фараби.
Улица Богенбай батыра, от проспекта Достык до улицы Масанчи, будет полностью перекрыта с 08:35 до 11:15. Движение автотранспорта будет ограничено в обоих направлениях.
Улица Кабанбай батыра, от проспекта Достык до улицы Масанчи, будет полностью перекрыта с 08:50 до 12:00. Движение автотранспорта будет ограничено в обоих направлениях.
Улица Шевченко, от проспекта Достык до улицы Муратбаева, будет перекрыта с 09:05 до 12:50. Альтернативный проезд возможен по проспекту аль-Фараби и улице Толе би.
Проспект Достык, от улицы Курмангазы до улицы Богенбай батыра, будет перекрыт с 08:30 до 12:50.
Улица Курмангазы, от проспекта Достык до улицы Муратбаева, будет полностью перекрыта с 09:25 до 13:30.
Улица Наурызбай батыра, от улицы Курмангазы до проспекта Абая, будет полностью перекрыта с 09:35 до 13:30.
Проспект Абая, от проспекта Сейфуллина до проспекта Назарбаева, будет полностью перекрыт с 06:00 до 13:30.
График перекрытий составлен с учетом расчетного времени движения участников по маршруту.
Рекомендуемые маршруты проезда к площади Абая на автомобиле:
1. По проспекту Достык в северном направлении до улицы Сатпаева.
2. По проспекту Достык в южном направлении до улицы Курмангазы.
3. По улице Зенкова в южном направлении до улицы Курмангазы, далее – пешком до площади Абая.
4. По проспекту Назарбаева в северном направлении до проспекта Абая, далее – пешком до площади Абая.
5. По улице Кунаева до проспекта Абая.
6. На метро до станции "Абай".
В Алматы на Терренкуре появился новый мурал, приуроченный ко Дню города и 15-летию Almaty Marathon. Работу разместили в тоннеле под пр. аль-Фараби – одном из популярных маршрутов для пробежек, тренировок и активных прогулок.