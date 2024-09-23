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Свыше 3 000 жителей Астаны пожаловались в этом году на качество медуслуг

Больница, поликлиника, медицинское учреждение , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 16:16 Фото: primeminister.kz
В столице Казахстана с начала года свыше 3 тыс. человек пожаловались на плохое качество медицинских услуг, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Астане Гульжан Шайхибекова, из 3 тыс. жалоб 1,5 тыс. были отозваны заявителями в связи с проработкой их вопросов клиниками. Только в 166 случаях жалобы были отправлены на внеплановый мониторинг. 

"Наибольшее количество жалоб населения приходится на организации первичной медико-санитарной помощи", – сказала Гульжан Шайхибекова 23 сентября на брифинге в пресс-центре Службы коммуникаций Астаны.

Основная доля жалоб приходится на некачественное оказание медицинской помощи, отказы в предоставлении направлений на консультативно-диагностические услуги, на отсутствие специалистов узкого профиля, длительное ожидание приема участковой службы и бригад скорой медицинской помощи, а также на отказы в выдаче или отсутствие лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС.

"Жалобы на врачей, если они не дают направление к специалисту, одни из самых частых и возникают по разным причинам. Во-первых, нехватка узких специалистов в самой медицинской организации. Дефицит кадров. Во-вторых, связано с тем, что некоторые пациенты, оплачивая взносы ОСМС, хотят пройти check up. Но надо понимать, что гарантированный объем медицинской помощи и обязательное медицинское страхование не предусматривают прохождение check up. В рамках ГОБМП и ОСМС оплачиваются и предоставляются услуги, если человек заболел и у него есть подозрение на какое-то заболевание", – пояснила Гульжан Шайхибекова.

Она добавила, что в случае возникновения проблем нужно обратиться в службу поддержки пациентов, которая есть в каждой медорганизации. Если жалоба не решается, то можно поговорить с заместителями либо заведующими отделениями, а также с главврачом. Если эти обращения не помогли, то следует пожаловаться в Фонд медицинского страхования через мобильное приложение, QR-код в поликлинике либо позвонить в сall-center по номеру 1414.

В Астане на сегодня статус "застрахован" имеют свыше 1,1 млн жителей. Это 77% всего населения столицы и один из самых низких показателей по стране. Из них 751 тыс. граждан входят в 15 льготных категорий, взносы на ОСМС за них осуществляет государство. Другие 387 тыс. человек – это работники, работодатели, самозанятые и другие экономически активные граждане. Около 230 тыс. горожан не застрахованы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане некоторым гражданам упростили процедуру прикрепления к поликлинике.

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