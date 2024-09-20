Прикрепление к поликлинике: некоторым казахстанцам упростили процедуру

В Казахстане некоторым гражданам упростили процедуру прикрепления к поликлинике, а именно – опекунам детей и недееспособных казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 сентября 2024 года, стало известно из релиза АО "Национальные информационные технологии":

"Расширение функционала государственной услуги позволяет опекунам детей и недееспособных лиц старше 18-ти лет прикреплять своих подопечных к поликлиникам. Инклюзивный подход к предоставлению цифровых госуслуг положительно влияет на защиту социальных прав различных категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями".

Ранее законные представители ребенка с инвалидностью с детства могли прикрепить детей только обратившись непосредственно в саму поликлинику. Процедура требовала не только личного пристуствия заявителя, но и предоставления решения суда, либо иного документа, подтверждающего опекунство или попечительство.

"С запуском обновленной госуслуги опекуны, попечители, патронатные воспитатели и другие лица, осуществляющие заботу, образование, воспитание и защиту прав и интересов ребенка или лица, признанного недееспособным, могут подать заявку подопечных всего в несколько кликов". Пресс-служба АО "НИТ"

Для получения услуги пользователю необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Здравоохранение", затем выбрать услугу "Прикрепление к поликлинике";

выбрать категорию заявителя из двух вариантов: "Законный представитель (на недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних)" или "На ребенка (до 18 лет, в том числе находящиеся под опекой и попечительством)";

выбрать из списка регион и район проживания, поликлинику, причину прикрепления (переезд или свободное прикрепление), лечащего врача, а также можно отредактировать отображаемый адрес и контактный телефон;

заполнить необходимые поля и подпишите заявку с помощью ЭЦП/QRCode или с sms-подтверждением.

Ознакомиться с результатом услуги пользователь может в личном кабинете после рассмотрения заявки непосредственно самой медицинской организацией.

Услугой можно воспользоваться не только в случае изменения места жительства, но и при желании сменить медицинскую организацию прикрепления не чаще чем один раз в год в рамках одной административной-территориальной единицы.

Кроме этого, сменить медицинскую организацию можно воспользовавшись кампанией прикрепления до 1 ноября текущего года. По результатам кампании прикрепления пациент сможет получать услуги с начала нового года.

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Ранее мы писали, что теперь законные представители несовершеннолетних детей, недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних казахстанцев смогут получить справки о наличии недвижимости и зарегистрированных на нее правах (обременениях) с помощью портала eGov.kz.