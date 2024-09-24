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На стороне добра: как 76-летний аташка из казахстанской глубинки тренирует сельскую молодежь

Как 76-летний тренер по дзюдо растит из сельской молодежи ответственных граждан, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 13:24 Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Чувства справедливости, добра, нетерпимости к жестокости и преступности 76-летний тренер по дзюдо из поселка Атамекен Жумабай Жеткербаев прививает не через силу и броски на татами, а через слово, передает Zakon.kz.

Круги по воде

Когда Жумабай-ага Жеткербаев идет по поселку Атамекен, что под Павлодаром, не только подростки, но и вполне взрослые люди стараются держать спину прямо, глядя на аксакала. Курильщики прячут дымящуюся сигарету за спину, а выпивший старается и вовсе на глаза ему не попасться.

"Но среди моих учеников крайне мало людей с нездоровыми привычками. В правонарушениях тоже практически никто замечен мною не был. Такие они, считаю, потому, что дзюдо учит не только ловкости, силе, гибкости, но самое главное – доброте. Я им с малолетства говорю: вы становитесь самыми сильными. Поэтому, если видите, что обижают слабого, то обязаны защитить. Между собой не ссорьтесь и других не притесняйте", – говорит Жумабай-ага.

Может поэтому, среди его бывших подопечных много сотрудников правоохранительных органов, медиков, педагогов. Конечно, есть действующие спортсмены и тренеры, которые сегодня передают истины, заложенные их наставником, детям. Вот такие "круги по воде".

Не ради статистики

Он и сегодня – наставник для подрастающего поколения спортсменов. Хотя два месяца назад официально ушел на заслуженный отдых, но с удовольствием сам проводит тренировки, демонстрируя мальчишкам и девчонкам приемы дзюдо и казакша курес. Часто ради этого откладывает свои домашние дела и хобби, которых много: игра на домбре, коневодство, разведение тазы, охота.

Сейчас в пригородном поселке два спорткомплекса: филиал школы олимпийского резерва "Батыр" и ФОК. Но когда 23 года назад известный тренер, отец семейства и дедушка приехал в гости из Кызылорды в Павлодар, его поразило полное отсутствие тренировочных залов.

Как 76-летний тренер по дзюдо Жумабай Жеткербаев растит из сельской молодежи ответственных граждан, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 13:24

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"Мой сын переехал в Павлодар и пригласил в гости. Узнав об этом, местные спортивные функционеры и мои друзья попросили остаться. А на юге мои ученики и коллеги призывали вернуться. Я решил ознакомиться с обстановкой, посмотреть, чем могу быть здесь полезным? Огорчило, что в крупных населенных пунктах рядом с Павлодаром детям негде заниматься. Подростки как могли добирались в город, чтобы хотя бы в футбол поиграть в хороших условиях. Решили создать место и привлечь к занятиям дзюдо. Я выбрал для жизни и деятельности поселок Ленинский – сейчас он называется Атамекен. Здесь много детей, три средние школы, в которых по очереди проводил занятия. Мотался между ними, чтобы охватить как можно больше молодежи", – вспоминает собеседник.


Глава местного пункта полиции смекнул, что горевший своим делом приезжий тренер вовлекает все больше подростков в спорт, отучает их от бесцельного времяпрепровождения, дает правильные наставления и, сам того не замечая, снижает риски перехода их в криминальную среду. Ради такого дела он выделил свободное помещение размером 9 на 6 метров в здании полиции. Местный бизнес помог с ремонтом. Так и появилась первая тренировочная база. Пока дзюдоисты, борцы и самбисты ютились здесь, в поселке простаивало двухэтажное здание бездействующего быткомбината.

"Я обращался в госорганы, депутатам с просьбой отдать его под спорт. С трудом, не за один год, но выбили решение открыть здесь филиал школы олимпийского резерва. В 2005 году пошло финансирование из бюджета. И вот теперь, гляньте, какая красота! Раздевалки, душевые, большой зал татами. Вот сейчас здесь 60 мальчишек и девчонок занимаются, другие в ФОК ходят на казакша курес", – радуется Жумабай-ага.
Как 76-летний тренер по дзюдо Жумабай Жеткербаев растит из сельской молодежи ответственных граждан, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 13:24

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

На почетном месте баннер с учениками – призерами и победителями соревнований различного уровня – от региональных до международных. Он бы и рад разместить фотографии всех воспитанников – да не хватит места. Только в Атамекене их сотни, по всей стране – тысячи. Зато каждому есть место в сердце тренера. А ученики помнят его и благодарят, что встретили Жумабая-ага на своем пути. Возможно, именно эта встреча и предрешила их судьбы. Хотя сам наш герой скромно умалчивает о своих заслугах, многие из них говорят, что именно он сделал весомый вклад в формирование их жизненной позиции – быть на стороне добра. А кто-то, заступив на службу в правоохранительные органы, оценивает все, как профессионал.

"Молодежи необходимо заниматься полезным делом, например, спортом. А если еще и тренер такой, как Жумабай-ага, то в головах не будет места для негативных мыслей. Не возникнет желание пойти и причинить кому-то боль, совершить преступление, подсесть на алкоголь или наркотики. Он вносил и вносит неоценимый вклад в формирование здорового общества, с нормальными нравственными устоями", – считают собеседники Zakon.kz.

Сегодня близких и друзей Жумабая-ага огорчает лишь одно. За долгие годы работы он взрастил много классных спортсменов, мастеров спорта, призеров и победителей соревнований. Имеет массу благодарностей от властей за вклад в развитие физкультуры, спорта и развитие общества. Но при этом у него нет звания заслуженного тренера. Близкое окружение тренера надеется, этот недочет будет исправлен в ближайшее время.

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