Спасатели случайно нашли попавшего в беду 76-летнего рыбака в Акмолинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Вечером 12 сентября на озере Жарлыколь, в пяти километрах от одноименного поселка, спасатели нашли в камышах 76-летнего рыбака, который не мог самостоятельно выбраться из лодки, сообщает Zakon.kz.

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