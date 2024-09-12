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Спасатели случайно нашли попавшего в беду 76-летнего рыбака в Акмолинской области

рыбак застрял на лодке в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 22:07 Фото: пресс-служба МЧС РК
Вечером 12 сентября на озере Жарлыколь, в пяти километрах от одноименного поселка, спасатели нашли в камышах 76-летнего рыбака, который не мог самостоятельно выбраться из лодки, сообщает Zakon.kz.

Пострадавший рассказал, что резко поднялся ветер и лодку отнесло в камыши. Выбраться из ситуации ему помещала больная спина.

рыбак застрял на лодке в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 22:07

Фото: пресс-служба МЧС РК

"В настоящее время состояние спасенного стабильное, в медицинской помощи не нуждается. МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели оказали помощь путнику, который злоупотребил энергетиком.

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