Студенты и магистранты Костанайского университета приняли участие в субботнике в рамках "Таза Қазақстан"

В общереспубликанской программе приняли участие не только студенты, но и магистранты КРУ имени А. Байтурсынова, около 30 человек убрали мусор и навели порядок на территории набережной реки Тобол по улице Гашека.

В университет поступило приглашение от Департамента экологии на акцию World Cleanup Day 2024, проходящую в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан".

Организаторами субботника выступила старший преподаватель кафедры биологии экологии и химии КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы, руководитель университетского экологического клуба "Экоlife Гулзат Жетписбай.

"Мы совместно с сотрудниками и студентами вуза постоянно проводим субботники и различные экоакции, очищаем от мусора и наводим порядок, а также стараемся привить экопривычки населению, такие как сортировка мусора. Наш экоклуб активно работает над различными проектами и находит поддержку у студентов", — отмечает она.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Клуб существует уже четвертый год, в настоящее время участники клуба активно взаимодействуют с молодежью города для улучшения экологической культуры.

Стоит отметить, что помимо рядовых сотрудников на субботник была приглашена и зарубежный гость — Екатерина Тодорова – профессор PhD, декан факультета экологии и ландшафтной архитектуры Лесотехнического университета города София (Болгария). Член Балканского научно-образовательного центра экологии и охраны окружающей среды (BSECEE), которая проводит совместную работу со студентами и преподавателями вуза.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Она отметила важность и ответственность такого подхода и подчеркнула активность студентов в очищении родного города.

"Это хорошее экомероприятие для студентов, оно сплачивает и активизирует молодое поколение не только на очистку, но и поддержку чистоты родных мест. Костанай очень красивый город, а главное зеленый и чистый", — подчеркивает она.

За время проведенного субботника студенты и сотрудники вуза, очистили и вывезли большое количество мусора.

Стоит отметить, что город Костанай в рамках телепроекта "Таза қала" по оценке экспертного жюри вошел в тройку лидеров чистых городов наряду со столицей Астаной и Алматой набрав в общем зачете 22 балла и заняв третье место.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Начиная с апреля в реализации программы "Таза Қазақстан" в Костанайской области было задействовано около 600 тысяч человек это госслужащие и сотрудники частных организаций, молодежь, и волонтеры. За это время было благоустроено 326 скверов, вывезено 192,8 тыс. тонн мусора.

В этом году на озеленение и благоустройство населенных пунктов Костанайской области выделено более 11 млрд тенге.

Запланирована посадка более 130 тыс. саженцев, из них уже высажена половина. По итогам всех проведенных работ, обеспеченность уличным освещением составит 90%.