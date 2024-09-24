Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Студенты и магистранты Костанайского университета приняли участие в субботнике в рамках "Таза Қазақстан"

Приняли участие в субботнике в рамках &quot;Таза Қазақстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:09 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
В общереспубликанской программе приняли участие не только студенты, но и магистранты КРУ имени А. Байтурсынова, около 30 человек убрали мусор и навели порядок на территории набережной реки Тобол по улице Гашека.

В университет поступило приглашение от Департамента экологии на акцию World Cleanup Day 2024, проходящую в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан".

Организаторами субботника выступила старший преподаватель кафедры биологии экологии и химии КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы, руководитель университетского экологического клуба "Экоlife Гулзат Жетписбай.

"Мы совместно с сотрудниками и студентами вуза постоянно проводим субботники и различные экоакции, очищаем от мусора и наводим порядок, а также стараемся привить экопривычки населению, такие как сортировка мусора. Наш экоклуб активно работает над различными проектами и находит поддержку у студентов", — отмечает она.
Приняли участие в субботнике в рамках "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:09

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Клуб существует уже четвертый год, в настоящее время участники клуба активно взаимодействуют с молодежью города для улучшения экологической культуры.

Стоит отметить, что помимо рядовых сотрудников на субботник была приглашена и зарубежный гость — Екатерина Тодорова – профессор PhD, декан факультета экологии и ландшафтной архитектуры Лесотехнического университета города София (Болгария). Член Балканского научно-образовательного центра экологии и охраны окружающей среды (BSECEE), которая проводит совместную работу со студентами и преподавателями вуза.

Приняли участие в субботнике в рамках "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:09

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Она отметила важность и ответственность такого подхода и подчеркнула активность студентов в очищении родного города.

"Это хорошее экомероприятие для студентов, оно сплачивает и активизирует молодое поколение не только на очистку, но и поддержку чистоты родных мест. Костанай очень красивый город, а главное зеленый и чистый", — подчеркивает она.

За время проведенного субботника студенты и сотрудники вуза, очистили и вывезли большое количество мусора.

Стоит отметить, что город Костанай в рамках телепроекта "Таза қала" по оценке экспертного жюри вошел в тройку лидеров чистых городов наряду со столицей Астаной и Алматой набрав в общем зачете 22 балла и заняв третье место.

Приняли участие в субботнике в рамках "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:09

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Начиная с апреля в реализации программы "Таза Қазақстан" в Костанайской области было задействовано около 600 тысяч человек это госслужащие и сотрудники частных организаций, молодежь, и волонтеры. За это время было благоустроено 326 скверов, вывезено 192,8 тыс. тонн мусора.

В этом году на озеленение и благоустройство населенных пунктов Костанайской области выделено более 11 млрд тенге.

Запланирована посадка более 130 тыс. саженцев, из них уже высажена половина. По итогам всех проведенных работ, обеспеченность уличным освещением составит 90%.

Читайте также

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи
Отопительный сезон начался в Астане
Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан
Шарлапаев об обязательном страховании жилья: Это не дополнительная статья расходов
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
Важная информация для водителей: график перекрытия проспекта Сейфуллина в Алматы
Айсулу Омарова
Костанайская область 2024 год акция "Таза Қазақстан"
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: