Бектенов принял участие в субботнике в рамках экологической инициативы "Таза Қазақстан"

Сотрудники аппарата правительства во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым приняли участие в субботнике в рамках экологической инициативы "Таза Қазақстан", объявленной главой государства, сообщает Zakon.kz.

На территории парковой зоны EXPO общей площадью свыше 68,5 тыс. кв. м высадили саженцы сосны, березы и других деревьев.

"Сейчас общий объем озеленения выставочного пространства превысил 9,2 тыс. деревьев, 25,5 тыс. многолетних кустарников", – сообщили в пресс-службе правительства.

Вместе с тем в рамках "Таза Қазақстан" проводится экологическая акция "Всеказахстанский день посадки деревьев". За неделю во всех регионах страны прошло порядка 200 экологических мероприятий, в том числе акции по очистке общественных пространств – казахстанцы привели в порядок более пяти тысяч объектов историко-культурного наследия, свыше 5,8 млн кв. м вокруг рек, озер и других водоемов.

В целом в 2025 году сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов передали в регионы свыше 300 тыс. саженцев.

Для упрощения подачи заявок на решение проблем в городской среде и сфере экологии функционирует чат-бот @TazaQazBot.

Уточняется, что всего с момента запуска инициативы "Таза Қазақстан" участие в ней приняли более 6 млн казахстанцев. За год высадили около 1,6 млн зеленых насаждений и привели в порядок более 5,8 млн кв. м прибрежных зон, а также собрали 1,1 млн тонн отходов.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев подвел итоги года "Таза Қазақстан". Выступая 21 апреля 2025 года на одноименном экологическом фестивале, он выразил искреннюю благодарность всем, кто с первого дня принимает активное участие в общенациональной акции.