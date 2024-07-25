Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Шымкенте продолжается республиканская акция "Таза Қазақстан"

В Шымкенте продолжается республиканская акция &quot;Таза Қазақстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 20:30 Фото: акимат Шымкента
Накануне неравнодушные жители Шымкента приняли активное участие в экологическом мероприятии, значимом для всего общества. Горожане привели в порядок дворы, покрасили скамейки и ограждения, благоустроили территорию дворов, а также убрали мусор с берегов городской реки Кошкараты.

В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" в пяти районах города прошли акции "Чистая улица", "Чистый двор" и "Чистый берег". С раннего утра горожане приводили в порядок дворы, улицы и прилегающие к домам территории.

В микрорайоне Турлан Абайского района жители улицы Шмидта отметили, что уборку нужно начинать с себя. Поэтому в уборке территории приняли активное участие. Кроме жителей в акции участвовали активная молодежь города и трудовые отряды "Жасыл ел".

Жители Аль-Фарабийского района и члены трудовых отрядов "Жасыл ел" на проспекте Республики и улице А. Молдагуловой подмели дворы, вывезли мусор, очистили ирригационную систему, отремонтировали детские игровые площадки, покрасили скамейки и благоустроили прилегающую к домам территорию.

Таза Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 20:30

Фото: акимат Шымкента

В рамках экологической акции "Чистый двор" жители нескольких многоквартирных домов по улице Алимбетова в Енбекшинском районе, а также волонтеры и работники коммунальных служб навели капитальный порядок на своей территории. Участники акции собирали сухостой, обрезали ветви, белили деревья, красили дворовые элементы, в том числе и беседки, выметали метлами мусор, выкашивали траву. Особенное уважение вызывал тот факт, что работа шла в горячих условиях шильде.

"Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 20:30

Фото: акимат Шымкента

Частью акции стала разъяснительная работа среди жителей о необходимости воспитывать в детях бытовую культуру, учить их доносить мусор до контейнерных площадок, а не выбрасывать, где придется.

Таза Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 20:30

Фото: акимат Шымкента

В микрорайоне Нуртас Каратауского района был наведен порядок на 15 гектарах пустующих земель. В акции приняли участие аксакалы, депутаты, аким Каратауского района и активная молодежь. На пустыре была скошена сухая трава, вывезен мусор.

В Шымкенте продолжается республиканская акция "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 20:30

Фото: акимат Шымкента

В микрорайоне Нуршуак жители вышли на уборку улицы Аль-Фараби. В работах были задействованы работники коммунальных учреждений и необходимая спецтехника. В порядок привели более 7 км территории от моста через реку Бадам до объездной дороги А-2.

Читайте также

мопеды
В МВД озвучили, какие документы понадобятся для регистрации мопедов
Шарлапаев проверил темпы строительства жилья для пострадавших от паводков в Акмолинской области
Шарлапаев проверил темпы строительства жилья для пострадавших от паводков в Акмолинской области
спасатели Павлодарская область рудник поиски
Аким Павлодарской области опубликовал фото водителя, погибшего на руднике
Айсулу Омарова
Шымкент акимат 2024 год акция "Таза Қазақстан"
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Минздрав, Казахстан, СК &quot;Фармация&quot;
Кто из руководителей лишился своих кресел в системе здравоохранения после проверки ВАП и Антикора
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике &quot;Майкаинзолото&quot;
Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике "Майкаинзолото"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: