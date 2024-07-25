В Шымкенте продолжается республиканская акция "Таза Қазақстан"

Накануне неравнодушные жители Шымкента приняли активное участие в экологическом мероприятии, значимом для всего общества. Горожане привели в порядок дворы, покрасили скамейки и ограждения, благоустроили территорию дворов, а также убрали мусор с берегов городской реки Кошкараты.

В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" в пяти районах города прошли акции "Чистая улица", "Чистый двор" и "Чистый берег". С раннего утра горожане приводили в порядок дворы, улицы и прилегающие к домам территории.

В микрорайоне Турлан Абайского района жители улицы Шмидта отметили, что уборку нужно начинать с себя. Поэтому в уборке территории приняли активное участие. Кроме жителей в акции участвовали активная молодежь города и трудовые отряды "Жасыл ел".

Жители Аль-Фарабийского района и члены трудовых отрядов "Жасыл ел" на проспекте Республики и улице А. Молдагуловой подмели дворы, вывезли мусор, очистили ирригационную систему, отремонтировали детские игровые площадки, покрасили скамейки и благоустроили прилегающую к домам территорию.

Фото: акимат Шымкента

В рамках экологической акции "Чистый двор" жители нескольких многоквартирных домов по улице Алимбетова в Енбекшинском районе, а также волонтеры и работники коммунальных служб навели капитальный порядок на своей территории. Участники акции собирали сухостой, обрезали ветви, белили деревья, красили дворовые элементы, в том числе и беседки, выметали метлами мусор, выкашивали траву. Особенное уважение вызывал тот факт, что работа шла в горячих условиях шильде.

Фото: акимат Шымкента

Частью акции стала разъяснительная работа среди жителей о необходимости воспитывать в детях бытовую культуру, учить их доносить мусор до контейнерных площадок, а не выбрасывать, где придется.

Фото: акимат Шымкента

В микрорайоне Нуртас Каратауского района был наведен порядок на 15 гектарах пустующих земель. В акции приняли участие аксакалы, депутаты, аким Каратауского района и активная молодежь. На пустыре была скошена сухая трава, вывезен мусор.

Фото: акимат Шымкента

В микрорайоне Нуршуак жители вышли на уборку улицы Аль-Фараби. В работах были задействованы работники коммунальных учреждений и необходимая спецтехника. В порядок привели более 7 км территории от моста через реку Бадам до объездной дороги А-2.