Мангистаусцы озеленяют дворы в рамках экологической акции "Таза Қазақстан"

Фото: акимат Мангистауской области

В рамках стартовавшей на территории страны экологической акции "Таза Қазақстан" в Мунайлинском районе был утвержден план мероприятий и проведены соответствующие работы. В акции приняли участие около 2 тысяч сотрудников и жителей района. В их числе жители 13-ти домов в селе Мангистау.

Люди высаживают деревья и ухаживают за своими дворами, сообщает Центр общественных коммуникаций. Фото: акимат Мангистауской области Жители посадили во дворах декоративные плодовые деревья и кустарники. Также провели уборку подъездов, установили тапчаны. "В Мунайлы в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" вывезено около 800 кубов мусора, посажено около 900 деревьев. В районе часто проводятся агитационные мероприятия. В них активно участвуют жители. Поддержание чистоты – дело не одного человека. В этом должны участвовать все жители". Заместитель акима Мунайлинского района Нурхан Мустафаев Фото: акимат Мангистауской области В 2014 году в селе Мангистау заселено 13 жилых домов. Один из жителей – Жанузак Копболов. С 2015 года он высаживает во дворе деревья, ухаживает за ними, занимается поливом. Фото: акимат Мангистауской области "Девять лет назад я занялся посадкой деревьев во дворе. Мои соседи тоже поддержали меня. Поливаем огород, благоустраиваем двор. В вечернее время жители сидят на тапчанах и общаются. Чистота начинается с самого человека. Уверен, что это дело послужит примером для многих". Жанузак Копболов Фото: акимат Мангистауской области

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