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Мангистаусцы озеленяют дворы в рамках экологической акции "Таза Қазақстан"

В рамках экологической акции &quot;Таза Қазақстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 16:43 Фото: акимат Мангистауской области
В рамках стартовавшей на территории страны экологической акции "Таза Қазақстан" в Мунайлинском районе был утвержден план мероприятий и проведены соответствующие работы. В акции приняли участие около 2 тысяч сотрудников и жителей района. В их числе жители 13-ти домов в селе Мангистау.

Люди высаживают деревья и ухаживают за своими дворами, сообщает Центр общественных коммуникаций.

В рамках экологической акции "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 16:43

Фото: акимат Мангистауской области

Жители посадили во дворах декоративные плодовые деревья и кустарники. Также провели уборку подъездов, установили тапчаны.

"В Мунайлы в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" вывезено около 800 кубов мусора, посажено около 900 деревьев. В районе часто проводятся агитационные мероприятия. В них активно участвуют жители. Поддержание чистоты – дело не одного человека. В этом должны участвовать все жители". Заместитель акима Мунайлинского района Нурхан Мустафаев
В рамках экологической акции "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 16:43

Фото: акимат Мангистауской области

В 2014 году в селе Мангистау заселено 13 жилых домов. Один из жителей – Жанузак Копболов. С 2015 года он высаживает во дворе деревья, ухаживает за ними, занимается поливом.

В рамках экологической акции "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 16:43

Фото: акимат Мангистауской области

"Девять лет назад я занялся посадкой деревьев во дворе. Мои соседи тоже поддержали меня. Поливаем огород, благоустраиваем двор. В вечернее время жители сидят на тапчанах и общаются. Чистота начинается с самого человека. Уверен, что это дело послужит примером для многих". Жанузак Копболов
В рамках экологической акции "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 16:43

Фото: акимат Мангистауской области


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