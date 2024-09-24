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Дифтарифы на холодную воду в Алматы: что важно знать

Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:30 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В "Алматы су" 24 сентября напомнили о том, что в городе с 1 сентября ввели дифференцированные тарифы на холодную воду, и рассказали, что нужно сделать, чтобы платить меньше, сообщает Zakon.kz.

Дифференциация тарифов на воду заключается в установлении более низких тарифов при потреблении объемов в пределах установленных величин и их увеличении при неэкономном использовании воды.

Действующие тарифы на холодную воду и канализацию:

  • физические лица, потребляющие объем воды до 3 куб. м в месяц на одного человека, платят 73,92 тенге за 1 куб. м (с НДС);
  • физлица, потребляющие больше 3 куб. м, до 5 куб. м в месяц на одного человека, платят 88,72 тенге за 1 куб. м (с НДС);
  • физлица, потребляющие больше 5 куб. м, до 10 куб. м в месяц на одного человека, платят 110,89 тенге за 1 куб. м (с НДС);
  • физические лица, потребляющие свыше 10 куб. м в месяц на одного человека и физлица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды, платят 147,85 тенге за 1 куб. м (с НДС).
"Идея введения дифференцированных тарифов по объемам потребления заключается в экономии водных ресурсов, что в свою очередь позволяет потребителям услуг экономить свои денежные средства благодаря точному контролю расхода воды за фактически использованную воду", – отметили в "Алматы су".

Там сообщили, что для корректного расчета начислений предприятию необходимо ежемесячно получать данные по потреблению воды. В связи с этим потребители могут самостоятельно передавать показания следующим образом:

  • через WhatsApp (для жителей многоквартирных домов) на номер 8 747 3777 444;
  • через WhatsApp (для жителей частных домов) на номер 8 708 101 20 31.

Изображения счетчиков должны быть четкими, где отчетливо видны показания и номер прибора учета, с текстовым сопровождением: номер лицевого счета или адрес, а также дата снятия показаний.

"Следует отметить, все перечисленные методы передачи показаний не освобождают абонента от обязанности в предоставлении доступа для снятия показаний с ИПУ с фотофиксацией для контролеров предприятия, так как данное снятие показаний является контрольным", – отметили в "Алматы су".

Ранее в "АлматыЭнергоСбыте" объяснили казахстанцам причины неожиданно высоких счетов за электроэнергию.

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