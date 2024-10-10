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Инновационные методы обучения применяет кокшетауский физик Байболат Шайзада

Применяет инновационные методы обучения, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 15:02 Фото: управление образования Акмолинской области
Учитель физики ІТ лицея имени аль-Фараби города Кокшетау Байболат Шайзада вот уже двадцатый год трудится в сфере образования.

Опытный педагог -исследователь, изучающий глубоко свой предмет, пользуется уважением коллег и благодарностью учеников. Его достижениями гордиться весь коллектив, ведь он – честь школы и профессионал своего дела.

Окончил Кокшетауский университет имени Шокана Уалиханова по специальности учитель физики. Отец 4 детей, принимает активное участие в их воспитании и образовании. Как опытный и высококвалифицированный специалист дает достойное и качественное образование своим учащимся.

"Каждый педагог отличается в своей сфере, если вносит новаторство и творчески подходит к профессии. Моя главная цель — воспитать достойное поколение физиков и дать должное образованное детям, которые будут трудиться во благо страны. Физика – требует визуального восприятия, поэтому на наших уроках мы уделяем особое внимание демонстрации физических процессов с помощью искусственного интеллекта. На своих уроках использую современные методы обучения с помощью новейших и передовых технологий. Ведь наш лицей оснащен всеми необходимыми технологиями. Особое внимание уделяется позитивной атмосфере в классе, пробуждению интереса детей к предмету и повышению жизненного тонуса учеников. Потенциал у каждого ученика разный, самое главное – дать всем равные возможности и поддержать тех, кому сложно дается освоить предмет. Я уверен, что ребенок, который чувствует опору и поддержку, станет образованными, амбициозным и преданным родине гражданином", — подчеркнул Байболат Шайзада.

Как рассказали в администрации лицея, он на высоком уровне освоил методику обучения, благодаря повышению профессиональных навыков добился высоких результатов.


"Ученики нашего коллеги достигают отличных результатов на различных соревнованиях. И это показатель высокого педагогического мастерства Байболата Шайзада. Он уделяет особое внимание постоянному обмену опытом, выступлению на городских, областных вебинарах, семинарах, конференциях и мастер-классах. Нас очень радует, что каждый год и он, и его ученики занимают призовые места на областных, республиканских и международных олимпиадах. Награжден рядом государственных наград: благодарственными письмами от министерства и науки, управления образования, имеет дипломы за участие в городских конкурсах "Лучший педагог". Как учитель-предметник, с каждым годом демонстрирует большие успехи, проводя большую подготовительную работу по развитию творческого поиска учащихся, повышению качества образования. Мы очень гордимся тем, что работаем с таким предприимчивым и трудолюбивым коллегой", — акцентировала директор ІТ лицея имени Аль-Фараби города Кокшетау Айгерим Кошанова.

Байболат Шайзада примером современного педагога – исследователя. По его инициативе лицей обретает инновационный потенциал, множество проектов направлены на изучение и внедрение в области теплоэнергетики и электроэнергетики. Углубленно изучаются направления моделей в сфере авиации и все аспекты современной физики. Он пользуется большим уважением как нравственный педагог, постоянно работающий в поиске, вносящий большой вклад в воспитание подрастающего поколения, ответственно подходящий к выполнению поставленных целей и задач и является примером подражания для молодых специалистов.

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