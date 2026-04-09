Полиция показала захватывающие кадры спецоперации в Актобе

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции (ДП) Актюбинской области ликвидирована схема незаконного посредничества, сообщает Zakon.kz.

Подробностями спецоперации сегодня, 9 апреля 2026 года, поделились в пресс-службе областной полиции:

"Сотрудниками УБОП ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативных мероприятий изобличена преступная деятельность круга лиц в организации незаконной посреднической деятельности. По оперативным данным, они в нескольких арендованных ими кабинетах за денежное вознаграждение оказывали посреднические услуги в сфере регистрации иностранных граждан, используя фиктивные документы".

В настоящее время установлено, что данные лица осуществляли незаконное оформление документов для иностранных граждан, прибывших из стран Центральной Азии.

"В рамках уголовного дела, зарегистрированного по факту изготовления, подделки и сбыта поддельных документов, продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемых". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Вместе с тем были опубликованы кадры спецоперации.

Кроме того, стражи порядка обратились к казахстанцам:

"Уважаемые граждане, просим оформлять документы исключительно через официальные источники и не обращаться к так называемым "помогайкам".

Ранее сообщалось, что спецназ ворвался в один из актюбинских центров обслуживания населения, где и была ликвидирована схема незаконного посредничества. Но позднее в полиции уточнили, что проведенная спецоперация не имеет отношения к вышеупомянутому ЦОНу.

В связи с распространением в ряде СМИ информации о якобы выявленной незаконной посреднической деятельности в помещении ЦОНа №2 города Актобе пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщила следующее:

"НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" не имеет отношения к указанным в публикациях фактам, сотрудники госкорпорации к ответственности не привлекались и их не задерживали. Здание, в котором располагается ЦОН, является частным и многофункциональным, состоит из 5 этажей. При этом госкорпорация арендует и осуществляет деятельность исключительно на 2-х и 3-х этажах. Помещения на других этажах находятся в аренде у иных организаций и не относятся к зоне ответственности госкорпорации. В этой связи просим средства массовой информации при распространении материалов руководствоваться проверенной и достоверной информацией, а также исключить некорректные упоминания центров обслуживания населения, формирующие ошибочное восприятие у граждан".

26 марта 2026 года стало известно, что в спецЦОНах Алматы раскрыли скандальную схему с незаконной регистрацией грузовых автомобилей. В результате противоправных действий государственный бюджет недополучил 164 млн тенге, предусмотренных в качестве сбора за первичную регистрацию транспортных средств. Приговором суда подсудимые признаны виновными и осуждены к различным срокам лишения свободы.