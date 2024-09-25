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Законодательство РК

"Расстрелять" самокатчиков предложили в маслихате Астаны

Самокатчик, самокаты, люди, осень, студенты , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 13:28 Фото: Zakon.kz
На заседании маслихата Астаны 25 сентября 2024 года рассказали, как можно ограничить движение самокатчиков и велосипедистов в парках города, сообщает Zakon.kz.

В маслихате обсудили вопрос благоустройства города. С главным докладом выступил замакима Астаны Нурлан Нуркенов. Он заявил, что в Астане функционирует девять парков, четыре бульвара и порядка 90 скверов.

Депутаты Абзал Сагымбаев завил, что можно было бы пересмотреть взгляды на оборудование тротуаров. 

"Весь город забрусчатили, в парках, где есть тропинки для прогулок – их можно делать естественными тропами, то есть делать дренаж, мембрану и засыпать. На этом будет также экономиться большое количество средств, так как на брусчатку и бордюры выделяются бешенные деньги в нашем городе. Хотя в некоторых местах можно обойтись европейским методом и сделать нормальные тропинки", – указал он.

По его словам, плюсов у такого подхода много.

"По ней когда бегают и ходят, стопа естественно наступает и нет ударной нагрузки на ногу. Во-вторых, велосипедисты и самокатчики по ней не могут ездить, то есть по ней ходят и бегают, для велосипедистов и самокатчиков – это естественная преграда: он не может по этому песку ехать", – заявил депутат.

Его поддержал замакима Астаны Нурлан Нуркенов.

"Мы часто говорим про самокатчиков. Это естественная преграда для самокатчиков. Реально. Потом мы думаем, как мы будем отмывать следы от самокатчиков. Есть же у нас такая тема, да? Как будем отмывать следы на брусчатке от самокатов?" – заявил он.

Кто-то в зале предложил запретить пользоваться самокатами в парках и скверах.

На что Нуркенов в шутку заявил: "Что запретить? Расстрелять надо".

16 августа 2023 года в МВД разъяснили, какие ограничения и правила введены для самокатчиков в РК.

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